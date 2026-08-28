Casi un mes después de la visita de alto nivel de Corea del Sur a la Argentina y tras la aprobación del RIGI para la empresa Posco para el proyecto minero de litio de Sal de Oro, el BID Invest otorgó financiamiento por u$s 700 millones para su expansión.

El proyecto Sal de Oro se desarrolla en el Salar del Hombre Muerto, entre Salta y Catamarca . La operación permitirá financiar la puesta en marcha y el aumento gradual de la producción de dos plantas de Posco Argentina: una de hidróxido de litio y otra de carbonato de litio . Este último proyecto fue incorporado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

“Este proyecto lo lleva adelante la compañía coreana Posco e implica una inversión total de u$s 547 millones para producir 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio, lo que equivale a exportaciones de más de u$s 300 millones por año”, detalló en junio el ministro de Economía Luis Caputo luego de la aprobación en el RIGI.

Durante la visita de la delegación surcoreana el mes pasado, desde el Gobierno destacaron las inversiones de varias empresas de ese país, como Posco, Samsung, LG y Hyundai , con “proyectos activos” con foco particular en litio y minería en el noroeste.

Una vez que alcance su plena capacidad operativa, Sal de Oro prevé producir y exportar alrededor de 48.000 toneladas anuales de productos de litio.

Según las estimaciones de BID Invest, el proyecto generará unos 620 empleos formales permanentes y nuevas oportunidades para proveedores locales y regionales de bienes y servicios.

El financiamiento estará compuesto por un préstamo de BID Invest de hasta u$s 250 millones y la posible movilización de otros u$s 450 millones provenientes de instituciones financieras internacionales . La estructura de préstamos A/B apunta a cubrir las necesidades de corto plazo durante la puesta en marcha y el escalamiento de la producción.

Es decir, los u$s 700 millones corresponden al financiamiento total estructurado por BID Invest, pero no todo sale de su propio balance.

“Esta operación refleja el compromiso de BID Invest con el desarrollo de cadenas de suministro de minerales críticos en la región. Buscamos apoyar inversiones que fortalezcan las capacidades productivas, generen oportunidades para las empresas locales y amplíen su participación en segmentos industriales más avanzados”, afirmó James Scriven, gerente general de BID Invest, según detacó la entidad en un comunicado.

La minera coreana POSCO lleva invertidos 4.000 millones de dólares en Argentina Devincenzi Agustina

La operación forma parte de IDB LAC Minerals, la iniciativa del Grupo BID destinada a desarrollar cadenas de suministro de minerales críticos más seguras y con mayor valor agregado en América Latina y el Caribe. El proyecto ampliará la capacidad argentina de procesamiento y producción de compuestos utilizados en la fabricación de baterías.

Se da en un contexto donde Estados Unidos busca reforzar la participación de países aliados en las cadenas de minerales críticos.