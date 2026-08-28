El Gobierno comenzó a analizar la posibilidad de hacer que los convenios laborales tengan un piso salarial ligeramente por encima de un millón de pesos.

La idea está enfocada en algunos gremios mano de obra intensivos que mantienen salarios por debajo de ese umbral, lo que implica salarios de bolsillo por debajo de los $ 800.000.

Si bien el proyecto en análisis tuvo repercusión, lo cierto es que no muchos convenios en sus categorías inferiores se encuentran lejos de esos términos.

Para ser estrictos, solo uno está por debajo del millón de pesos en el bruto. Los trabajadores de maestranza.

Según reveló el economista Federico Pastrana, de CP Consultora, el convenio inicial sin antigüedad de los trabajadores de maestranza tiene un salario bruto de $ 990.934, $10.000 por debajo del millón referenciado y $79.066 por debajo de lo que se conoció que sería el “salario mínimo garantizado” para los trabajadores de convenio en agosto, en $ 1.070.000.

El resto de los 26 convenios relevados tienen salarios brutos por encima de ese monto.

Leemos en la tapa de los diarios que el gobierno tiene la intención de llevar el piso de los salarios negociados en los convenios a $1.000.000



No parece ser una medida con mucho impacto



A abr26, tomando la categoría inferior, solo un convenio estaba abajo de ese valor, por… pic.twitter.com/jSeSUWEPhZ — Federico Pastrana (@fpastra) August 28, 2026

Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA - Autónoma, coincidió en que el efecto sobre convenios sería acotado. En su caso, detectó dos por debajo de ese registro: prensa y trabajadores de la obra social docente.

“Casi no hay convenios en el sector privado que tengan salarios debajo de ese monto. En la mayoría que está por debajo, la diferencia es mínima y afecta a muy pocos trabajadores”, indicó Campos.

Además, hizo hincapié en un factor relevante de la medida en análisis: “Todo indica que dependería de la negociación colectiva. O sea, si la patronal no quiere firmar ese mínimo salarial no pasa nada”.

Por el lado del salario neto, Campos agregó que son pocos los que perforan los $ 800.000, algo que si se da entre los trabajadores informales con mayor generalidad.

Matías Maito, director del Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo de la Universidad de San Martín (CETyD), explicó que, en caso de buscar aplicar una mejora de ingresos con el aumento del piso de los convenios, existe ya un instrumento para hacerlo.

“La gran herramienta para mejorar los ingresos de los que menos ganan es el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Esa es la herramienta que define cuál es el nivel de salario que tiene que cobrar un trabajador para cubrir sus necesidades básicas, que son las que establece la Constitución Nacional. Ese valor hoy está en niveles irrisorios porque fue dejado de lado. Pero si efectivamente se pensara en un refuerzo de ingresos, sería a través de recuperar el salario mínimo”, explicó Maito.

El proyecto oficial se conoció horas antes de que se reuniera el Consejo del Salario Mínimo Vital y Movil, el cual finalmente fracasó, como en las anteriores oportunidades, lo que deja al Gobierno con la potestad de determinar la actualización por decreto.

El Salario Mínimo hoy está en $ 376.600 mensuales. Las entidades gremiales pedían un mínimo de $ 911.000, mientras que las cámaras empresarias ofrecieron uno de $ 400.000. Finalmente, la CGT y las CTA abandonaron la reunión que nuevamente se organizó de forma virtual.

El proyecto también coincide con una nueva fase de deterioro del salario real. Los salarios registrados del sector privado registrado habían alcanzado una recuperación e incluso un crecimiento real para febrero de 2025 respecto de noviembre de 2023. Sin embargo, en los últimos meses tuvieron una nueva fase contractiva. Desde febrero de este año tomaron una tendencia a la baja y para mayo de este año se ubican dos puntos por debajo del punto de inicio.

Desde el CETyD advirtieron que mientras que el salario promedio del sector privado es 14% inferior al de hace diez años, el ingreso disponible luego del pago de los gastos fijos, se ubica al menos un 24% por debajo de ese registro.