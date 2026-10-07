El histórico empresario automotriz Cristiano Ratazzi realizó un análisis de la macroeconomía argentina a las puertas del año electoral y reavivó el debate sobre la situación monetaria.

El exdirectivo de Fiat sostuvo que el país necesita un cambio definitivo: formalizar una dolarización para “proteger” a los sectores más vulnerables. Además, describió al peso argentino como una moneda “falopa” .

El actual chairman del Gruppo Modena pidió ir “lo más rápido posible a una dolarización”, y se explicó: “Yo sinceramente creo que dentro de cuatro, cinco, máximo 10 años, en el mundo va a haber dos o tres monedas: el euro, el dólar, el yuan. Se van a juntar las monedas”. Por ello, cree que este cambio no sería “nada difícil”.

“Se tira por el aire”: la cruda definición de Ratazzi sobre el peso y el pedido de dolarizar

En diálogo con Ahora Play, el empresario catalogó la moneda argentina en duros términos y recriminó que el Ejecutivo no haya cumplido antes con una de sus promesas centrales de campaña.

Si bien insistió en que está alineado con las ideas de Javier Milei, opinó que falta esa decisión definitiva. “Porque a veces uno se enamora del éxito. Al principio fue exitoso y uno se enamora del éxito. Esa es mi sensación. Entonces, pues falta avanzar”, opinó.

“¿Cuál es el objetivo? Tenemos que llegar a tener el país más libre del mundo. ¿Por qué entonces estamos acá con todos estos controles, con dólares que entran en cantidades enormes del campo, de Vaca Muerta, de la minería? Los argentinos se llevan una parte al colchón y circulan", dijo.

En ese sentido, cuestionó la falta de acción del Ejecutivo. “Entonces, ¿por qué hacer sufrir a la gente, especialmente a los de menores recursos, la gente pobre, en vez de tener una moneda basura, una moneda de falopa que se tira por el aire?”, expresó.

Paralelamente, el empresario cuestionó a la moneda local con dureza. “El peso es una moneda basura desde hace 100 años. Tenemos que empezar a dar la posibilidad de avanzar”, reclamó. “Es una moneda con la cual han estafado a la gente año tras año, década tras década . Es una moneda totalmente falopa”, dijo.

“Tengo miedo de un 2001″: el riesgo político que ve Ratazzi de no ganar Milei

Por otra parte, Ratazzi relativizó la situación económica que atraviesan muchos sectores productivos y habló sobre el panorama de cara a las elecciones de 2027 . “Siempre hay empresas que cierran y otras que abren”, sostuvo. “La construcción privada no está andando mal, empieza lentamente a recuperarse y necesita tener crédito”, evaluó.

Sin embargo, ante la posibilidad de que el Presidente no resulte reelecto el año que viene, fue tajante. “Tengo miedo de un 2001″, expresó. Además, precisó que cree que los inversores “esperan un año más” ante la incertidumbre electoral.