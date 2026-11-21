Este domingo 22 de noviembre se realizan las elecciones de los representantes sociales por los trabajadores, jubilados y pensionistas, y empresarios en el directorio del Banco de Previsión Social (BPS).

Las elecciones se realizarán de 8 a 19:30 horas y son obligatorias, con excepción de los mayores de 75 años, titulares de prestaciones por incapacidad, de cualquier edad, y quienes no estén habilitados en el padrón.

En caso de no poder justificar la no emisión del voto, se deberá pagar un multa que será a partir de 1.900 pesos.

Por esa razón, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social recordó que de acuerdo a la Ley Nº 17.113, el empleador deberá dar al menos dos horas para que sus trabajadores puedan ir a votar este domingo.

Esa ley establece en su artículo 94 que “los funcionarios públicos, propietarios, directores y administradores de establecimientos comerciales o industriales y todo patrono, deberán conceder a los inscriptos habilitados para votar, que estén bajo su dependencia, un término no menor de dos horas para que concurran a votar en sus respectivos circuitos, sin perjuicio de los haberes o jornales que les correspondan”.

Urna Corte Electoral Fuente: BPS

La presidenta del BPS, Jimena Pardo, destacó la importancia del voto de este domingo. “En el directorio del BPS somos siete. Cuatro somos políticos designados por el Poder Ejecutivo, y con venia del Senado, y hay tres que son representantes sociales de jubilados y pensionistas, trabajadores y empresarios. Eso es lo que se elige este 22 de noviembre en elecciones abiertas supervisadas por la Corte Electoral”, explicó.

Las elecciones se realizarán de 8 a 19:30 horas y son obligatorias, con excepción de los mayores de 75 años, titulares de prestaciones por incapacidad, de cualquier edad, y quienes no estén habilitados en el padrón.

“Estos representantes básicamente canalizan demandas de sus colectivos de referencia, es un rol que vienen cumpliendo hace 34 años en el Directorio del BPS de muy buena manera, y lo que destaco siempre es que tienen un rol muy importante en lo que es la construcción de la gestión diaria del instituto: por ejemplo, cómo atendemos en una localidad determinada, si hay los suficientes servicios en las viviendas de jubilados, si el servicio en la localidad es de determinada calidad o no, si hay algún problema de accesibilidad, si hay alguna denuncia respecto a condiciones de aportes o de evasión en alguna localidad”, detalló Pardo.