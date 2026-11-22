En esta noticia La tecnología acelera esto - cada vez más

“Me ascendieron, ya tengo 25 personas a cargo”, dijo Osvaldo en el asado.

Durante décadas, el poder de un jefe se midió en “cápitas”: cuántas personas tenía abajo en el organigrama. Más gente, más poder, más sueldo.

-¿Cuántos tenés?

-Cincuenta.

-¿Y qué hacen?

-Vienen a mis reuniones.

No es nuevo. En 1955 el historiador Cyril Parkinson escribió en The Economist que todo funcionario quiere “multiplicar subordinados, no rivales”. Su ejemplo: entre 1914 y 1928 la marina británica pasó de 62 a 20 grandes buques en servicio, mientras los funcionarios del Almirantazgo subían de 2.000 a 3.569. Menos barcos, más cápitas. No es una ley, pero la conocemos como “Ley de Parkinson”, y parece ineludible.

Esa parece ser la tendencia natural de cualquier organización: crecer, porque crecer es bueno. Así. Suben los costos, hasta que aparece un competidor más liviano y un día llega el despido masivo, o el cierre.

La tecnología acelera esto - cada vez más

La tecnología también permite evitar esas crisis: cada vez hace falta menos gente para hacer lo mismo. Es el algoritmo EAT (Eliminar, Automatizar, Tercerizar), desarrollado en el libro Sé tu propio CEO. Primero se elimina lo que no agrega valor. Después se automatiza lo que se repite (cada vez más fácil gracias a la inteligencia artificial). Y lo que no es diferencial o estratégico se terceriza: lo hace otro, persona, agente o empresa.

Una persona escribe en una computadora portátil mientras se proyectan sobre sus manos íconos holográficos vinculados a la inteligencia artificial y al análisis de datos. Shutterstock

Los reportes que armaban tres analistas salen solos.

Pero las empresas tardan en achicar el equipo. Y cuando ajustan, muchas veces empiezan por los jefes: según Gallup, en Estados Unidos cada jefe tiene hoy 12 personas a cargo en promedio; en 2013 eran 8.

Tal vez a Osvaldo no lo ascendieron. Tal vez echaron al jefe de al lado.

El gerente, el mando medio, lo intuye y tiene miedo. Lógico. Las cápitas son identidad: “Tengo 25 personas a cargo” es su forma de decir quién es. Reducir el equipo es reducirse.

Cada persona piensa mucho más en sí misma que lo que piensan en ella la organización, su jefe o Recursos Humanos. Se devana los sesos analizando escenarios. Preocupado.

Cada persona piensa mucho más en sí misma que lo que piensan en ella la organización, su jefe o Recursos Humanos Fuente: archivo El Cronista

Y ese miedo, si nadie lo habla, se convierte en resistencia: el jefe que frena la automatización para no quedarse sin equipo. Nadie lo dice así. Pero pasa. Conocí a más de un Osvaldo que necesitaba gente incompetente abajo para sentirse imprescindible.

Y el cementerio está lleno de imprescindibles.

El buen líder hace otra cosa. Antes de que se lo pidan, separa a un grupo de sus reportes, les saca las tareas de siempre y los pone a buscar valor nuevo. Lo hice en cobranzas, a medida que aparecían los pagos electrónicos: el área se siguió achicando mientras todo se automatizaba; un par de cobradores pasaron a ser vendedores. Y en logística, cuando incorporamos una cinta transportadora: algunos fueron a trabajar a las tiendas y el área siguió creciendo, porque crecía el negocio.

¿Y los que quedan? Menos gente con las mismas tareas… Suena imposible, pero siempre se acomodan. El trabajo es como un gas: si agregamos gente a la misma tarea, ocupa todo el espacio y parecen todos ocupados. Parkinson también lo vio: el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible. Entonces la inversa es verdad: con menos gente, el trabajo se comprime. Y hasta que no lo probás, no lo sabés.

Con menos gente, el trabajo se comprime Fuente: archivo El Cronista Magnific

Claro que te van a decir que no se puede. No se puede con la tecnología obsoleta. Con la nueva se puede, y cada vez más.

En la Argentina, donde despedir es caro, mover gente hacia lo nuevo no es solo una oportunidad. Es necesario.

Parkinson describió la enfermedad. EAT es el tratamiento, pero nadie lo aplica solo: hay que decidirlo antes de que decida la competencia.

“Pero Leo, la empresa no le puede garantizar el puesto a nadie”.

No. Pero puede dar señales bien claras de a quién va a cuidar:

Explicar que el valor de un líder no es cuánta gente tiene, sino cuánto cambia.

Invertir en su formación en liderazgo antes de achicarle el equipo, no después.

Celebrar los éxitos de lo que queremos que se repita.

Liderar con el ejemplo. Principalmente el CEO y… Recursos Humanos. Sí, muchachos, basta de agregar gente.

Traer a un conferencista que cuente cómo vienen las cosas y qué hacer, para que la conversación no la empiece el rumor.

Liderar nunca fue tener cápitas. Liderar es cambiar.