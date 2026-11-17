Ante representantes del sector empresarial, autoridades y referentes institucionales de España, el presidente Yamandú Orsi resaltó el rol de ese país como motor de la inversión extranjera directa y apostó por captar nuevos capitales.

Orsi participó en Madrid de una nueva edición de Nueva Economía Fórum, donde presentó a Uruguay como un país estable, confiable y abierto al mundo, y convocó a las empresas españolas a desarrollar nuevos proyectos de inversión, aprovechando las oportunidades que ofrece la integración comercial, la transformación tecnológica y la disponibilidad de energía renovable.

El presidente destacó la fortaleza de la democracia uruguaya, la continuidad de las políticas públicas y la capacidad de construir acuerdos que trascienden los períodos de gobierno.

“Los gobiernos cambian, como corresponde. Pero Uruguay no empieza de cero cada cinco años”, afirmó el mandatario, quien definió esa continuidad institucional como una forma de “acumulación positiva”.

El mandatario explicó que la estrategia del gobierno se orienta a crear y sostener empleos de calidad, combatir la pobreza y la desigualdad y fortalecer la convivencia. Para alcanzar estos objetivos, señaló tres prioridades: acelerar el crecimiento económico, fortalecer la protección social y mejorar la seguridad pública.

En ese marco, subrayó la importancia de atraer inversiones que contribuyan a transformar la estructura productiva del país.

“Queremos más, pero también mejor inversión: inversión que genere empleo, que incorpore conocimiento, que eleve la productividad y contribuya a un crecimiento sostenible de largo plazo”, expresó.

La estabilidad

Orsi señaló que Uruguay mantiene su grado inversor desde 2012, registra el riesgo país más bajo de América Latina y dispone de un marco institucional que garantiza igualdad de trato entre inversores nacionales y extranjeros.

Explicó que el gobierno viene impulsando una agenda de reformas destinada a mejorar el clima de negocios, reducir costos y simplificar procedimientos.

Entre las principales iniciativas mencionó la modernización del régimen de promoción de inversiones, los incentivos para atraer talento extranjero calificado y el proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, que contiene 240 disposiciones.

Orsi sostuvo que el objetivo es construir un Estado más ágil, capaz de facilitar la actividad productiva sin renunciar a su responsabilidad de proteger el interés general.

El acuerdo Mercosur-UE comienza a generar resultados

Uno de los ejes centrales de la intervención fue el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, cuya aplicación comenzó en mayo de 2026.

Orsi destacó que Uruguay fue el primer país del bloque en obtener la aprobación parlamentaria del acuerdo y presentó los primeros resultados de su implementación.

➡ 860 millones de dólares de exportaciones uruguayas de bienes a la UE entre mayo y setiembre de 2026

➡ 12% de crecimiento respecto al mismo período del año anterior

El presidente destacó el aumento de las exportaciones de madera y sus productos, la utilización del cupo de arroz, la eliminación de aranceles para la carne comprendida en la cuota Hilton y las nuevas oportunidades comerciales para los cítricos y otros productos uruguayos.

Señaló que la apertura comercial ofrece oportunidades para que las empresas españolas inviertan en producción y agregado de valor en Uruguay, con acceso preferencial al mercado europeo y una plataforma de operaciones dentro del Mercosur.

“La puerta de Europa está abierta. Los invitamos a cruzarla desde Uruguay”, expresó.

Además, destacó los avances en el proceso de incorporación al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y el fortalecimiento de la cooperación con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La innovación y la inteligencia artificial

Orsi presentó la innovación como uno de los principales componentes de la estrategia de crecimiento del país.

Mencionó los programas desarrollados junto al Banco Interamericano de Desarrollo, las iniciativas para vincular investigadores con empresas y los avances hacia la creación de un Centro Nacional de Inteligencia Artificial.

También destacó la puesta en funcionamiento, junto a Microsoft, del primer Laboratorio de Inteligencia Artificial para el Bien de América del Sur.

En ese marco, informó que Uruguay y España firmaron durante noviembre un memorando de entendimiento para profundizar la cooperación en inteligencia artificial, conectividad, telecomunicaciones, centros de datos e infraestructura digital.

El mandatario también destacó la transformación energética uruguaya, resultado de una política de Estado sostenida durante distintas administraciones.

Orsi en España Fuente: Presidencia

Recordó que en 2025 el 98% de la electricidad generada en el país provino de fuentes renovables, una fortaleza que abre oportunidades de inversión en movilidad eléctrica, biocombustibles, hidrógeno verde y centros de datos.

Los negocios con España

Orsi dedicó parte de su exposición al vínculo económico entre ambos países. Destacó que España concentra casi el 20% del stock de inversión extranjera directa en Uruguay, equivalente a unos 7.500 millones de dólares, y es el país europeo con mayor presencia empresarial.

En ese marco, destacó el memorando de entendimiento firmado con la empresa española Solaria para desarrollar un parque tecnológico y un centro de datos de hasta 500 megavatios, con generación solar propia, que representaría una inversión proyectada de 5.700 millones de dólares.

El presidente subrayó que Uruguay ofrece oportunidades en sectores como la agroindustria, la bioeconomía, los servicios globales, las ciencias de la vida, la tecnología, la logística y la infraestructura.

En el cierre de su intervención, Orsi convocó a los empresarios españoles a considerar Uruguay para sus próximas inversiones y reafirmó la disposición del gobierno a mantener un diálogo abierto con quienes buscan desarrollar nuevos emprendimientos.

“Queremos crecer sin abandonar lo que somos. Crecer y cuidar. Innovar e integrar. Competir y mantener la cohesión social”, concluyó.