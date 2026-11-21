Diciembre llega para las empleadas domésticas con el último aumento del esquema salarial vigente y el pago del aguinaldo.

La actualización surge de la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que estableció subas mensuales hasta fin de año. El esquema arrancó en agosto con un incremento del 1,9% y fue moderándose mes a mes. En diciembre el aumento será del 1,6%, calculado sobre los mínimos de noviembre.

La suma fija

El acuerdo también contempló una suma fija no remunerativa, abonada una única vez junto con los haberes de agosto:

$ 20.000 para quienes trabajan 16 horas semanales o más,

$ 11.500 para quienes cumplen entre 12 y menos de 16 horas,

$ 8000 para quienes no llegan a las 12 horas. Ese monto se incorporó de manera gradual a los básicos: 25% en septiembre, 50% en octubre y 25% en noviembre. Por lo tanto, desde diciembre ya está integrado en los salarios básicos .

De cuánto es el aguinaldo para empleadas domésticas.

Cuánto se paga según categoría y modalidad

Los montos dependen de la categoría del trabajador y de si trabaja con retiro o sin retiro, es decir, si duerme o no en el domicilio del empleador. Cuando una persona realiza tareas de distintas categorías, se la encuadra en la que cumple de manera habitual.

El personal de tareas generales (limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y cocina) percibirá $ 4241,42 por hora en diciembre, lo que equivale a $ 520.337,24 mensuales con retiro. Sin retiro, la hora sube a $ 4522,71 y el sueldo mensual a $ 571.842,92.

En asistencia y cuidado de personas (atención no terapéutica de enfermos, personas con discapacidad, niños, adolescentes y adultos mayores), quienes trabajan con retiro cobrarán $ 4522,71 la hora y $ 571.842,92 al mes. Sin retiro, los valores son de $ 5.002,28 por hora y $ 630.347,58 mensuales.

Los caseros, que cuidan y mantienen la vivienda en la que residen por la propia relación laboral, solo tienen escala para la modalidad sin retiro: $ 4522,71 por hora y $ 571.842,92 por mes.

Para el personal de tareas específicas, como cocineros contratados en forma exclusiva y otras funciones que exigen una idoneidad particular, la hora se fija en $ 4775,41 con retiro ($584.600,84 al mes) y en $ 5180,42 sin retiro ($ 643.922,59 mensuales).

En el escalón superior se ubica el supervisor, que coordina y controla el trabajo de dos o más personas. Con retiro, percibe $ 5007,14 por hora y $ 624.627,93 por mes; sin retiro, $ 5429,84 la hora y $ 688.884,98 mensuales.

En diciembre llega la segunda parte del aguinaldo.

El aguinaldo: cómo se calcula

El aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC) se paga al cierre de cada semestre, en junio y en diciembre, por lo que el próximo vencimiento es el mes que viene. Equivale al 50% de la mejor remuneración del semestre.

Tomando los mínimos vigentes, una trabajadora de tareas generales con retiro, con un sueldo de $ 520.337,24, cobrará $ 260.168,62 de aguinaldo. Si trabaja sin retiro y percibe $ 571.842,92, le corresponderán $ 285.921,46. En el caso de un supervisor sin retiro, con un salario de $ 688.884,98, el SAC ascenderá a $ 344.442,49.