En su tercer día en el hospital DF Star, el expresidente Jair Bolsonaro continúa internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y presenta un cuadro clínicamente estable, según indicó el último parte médico del centro de salud.

El exmandatario de Brasil, condenado a 27 años de prisión por delitos vinculados al intento de golpe de Estado en 2022, fue trasladado el pasado viernes 20 al hospital DF Star, en Brasilia, luego de manifestar fuertes dolores abdominales.

El texto oficial señaló que a Bolsonaro se le diagnosticó un cuadro de abdomen agudo obstructivo —una interrupción total o parcial del tránsito intestinal—, patología que actualmente recibe un tratamiento clínico basado en ayuno y soporte nutricional.

Jair Bolsonaro permanece internado en terapia intensiva en Brasilia tras sufrir una obstrucción abdominal y podría necesitar una nueva cirugía. Fuente: EFE

En el comunicado difundido el sábado, el hospital informó que el expresidente se encuentra estable, consciente y orientado. No obstante, destacó que su evolución durante las próximas horas será determinante para definir si necesita una nueva intervención quirúrgica.

En paralelo, el equipo médico comenzó un tratamiento clínico que incluye hidratación, ayuno oral con soporte nutricional y una sonda gástrica para aliviar la obstrucción. El expresidente permanece bajo observación en terapia intensiva y, por ahora, los médicos no establecieron una fecha para su alta.

Su hijo, el senador electo Carlos Bolsonaro, quien permanece junto a él en el hospital, contó en redes sociales que durante la madrugada del sábado la sonda gástrica permitió retirar casi un litro de residuos alimenticios.

El parte médico divulgado este domingo ratificó el diagnóstico de abdomen obstructivo agudo y precisó que Bolsonaro recibe un tratamiento clínico basado en ayuno y apoyo nutricional .

Asimismo, este domingo la ex primera dama y senadora Michelle Bolsonaro informó que su esposo pasó la noche sin dolor y logró caminar dentro del hospital. Además, solicitó oraciones para que su tránsito intestinal recupere su funcionamiento normal y se evite un procedimiento más invasivo.

Por su parte, Alexandre de Moraes, integrante del Tribunal Supremo Federal (STF), habilitó este sábado el retiro provisorio de la tobillera electrónica de Bolsonaro mientras dure su internación hospitalaria. No obstante, la resolución dispone que el dispositivo deberá ser colocado nuevamente apenas el exmandatario reciba el alta médica.

El traslado se realizó el pasado viernes, luego de que el director de la Unidad de Custodia de la Policía Militar, adscrita al 19.º Batallón, comunicara al Tribunal Supremo Federal (STF) la urgencia de trasladar a Bolsonaro a la unidad sanitaria. El reporte señaló que el exmandatario deberá permanecer hospitalizado para efectuar pruebas médicas adicionales y precisó que el cese del monitoreo electrónico se limitará al lapso de su hospitalización.