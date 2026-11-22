El SMN advierte por tormentas aisladas fuertes o severas durante la mañana en el norte misionero.

La provincia de Misiones atraviesa este domingo 22 una jornada marcada por una fuerte inestabilidad climática.

De acuerdo con el sistema oficial de Alertas y Advertencias emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), rige una alerta naranja por tormentas para el norte del territorio provincial durante la mañana, con fenómenos que incluyen abundantes precipitaciones, frecuente actividad eléctrica, ráfagas intensas y probabilidad de caída de granizo de diversos tamaños.

Qué zonas de Misiones están bajo alerta naranja y cuánto puede llover

Según el parte oficial generado por el SMN, la advertencia de mayor severidad abarca específicamente a los departamentos del Norte de Guaraní, San Pedro, la zona alta de General Manuel Belgrano y la zona alta de Montecarlo durante la mañana de este domingo 22.

Para esa franja horaria, el organismo prevé tormentas aisladas fuertes o severas acompañadas por abundante caída de agua, ráfagas intensas, actividad eléctrica frecuente y granizo , con valores de precipitación acumulada estimados entre 70 y 100 milímetros, los cuales pueden ser superados de manera puntual.

Hacia la tarde del domingo, el nivel de advertencia descenderá a alerta amarilla en esa misma región, donde se esperan tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas, con ocasional caída de granizo, ráfagas y acumulados de lluvia previstos entre 30 y 70 milímetros . Hacia la noche, el pronóstico oficial indica una mejora temporaria con el cese de las alertas (nivel verde).

De acuerdo con el sistema oficial de Alertas y Advertencias emitido por el SMN, rige una alerta naranja por tormentas para el norte del territorio provincial durante la mañana. Fuente: SMN

Cómo estará el tiempo en Posadas y cómo sigue el pronóstico hasta el martes 24

En la capital provincial, Posadas, el pronóstico oficial del SMN para este domingo 22 de noviembre contempla una temperatura mínima de 20°C y una máxima de 30°C, con vientos leves de entre 7 y 12 km/h.

Durante la mañana se esperan tormentas fuertes con una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70% (25°C), mientras que por la tarde persistirán las tormentas aisladas con una chance de lluvia de entre el 10% y el 40% y el pico térmico de 30°C, mejorando hacia la noche con cielo mayormente nublado, 25°C y 0% de probabilidad de precipitaciones.

Para el inicio de la semana laboral, el lunes 23 de noviembre presentará un ascenso térmico con una mínima de 21°C y una máxima de 31°C, arrancando con cielo parcialmente nublado sin lluvias durante la madrugada y la mañana (0% de probabilidad), pero con el regreso de tormentas aisladas hacia la tarde (31°C) y la noche (27°C), con chances de precipitación de entre el 10% y el 40%.

Finalmente, el martes 24 de noviembre volverá a intensificarse el mal tiempo en toda la región: en Posadas se pronostican tormentas fuertes tanto en la madrugada y mañana (23°C) como hacia la tarde y noche (31°C), con una probabilidad de lluvia del 40% al 70%, jornada en la que además se reactivará la alerta amarilla por tormentas durante la mañana y la tarde en el norte misionero.