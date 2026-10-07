En esta noticia ¿Qué dijo Javier Milei sobre Lionel Messi?

Lionel Messi jugó su último partido con la camiseta de la Selección argentina ante una multitud en el Estadio Monumental. El capitán argentino cerró una etapa histórica donde conquistó la Copa del Mundo y múltiples títulos internacionales. Tras la despedida, diversas figuras de la política y el deporte dedicaron emotivos mensajes al astro rosarino.

El presidente Javier Milei se hizo eco del acontecimiento y compartió sus reflexiones durante una entrevista con Radio Mitre. El mandatario argentino decidió enviar un mensaje de fuerte apoyo y admiración hacia el capitán del conjunto nacional.

¿Qué dijo Javier Milei sobre Lionel Messi?

El referente nacional destacó la magnitud global del futbolista y aseguró que su figura trasciende el deporte. El presidente afirmó que “Messi es el jugador más importante de la historia de la humanidad”. Además, remarcó que cualquier comentario personal resulta insignificante ante el impacto de su carrera profesional.

El jefe de Estado señaló que cerca de 3000 millones de personas siguieron los encuentros decisivos del capitán . Milei enfatizó que el rosarino se mantuvo en la cima del fútbol mundial durante 21 años consecutivos. Para el presidente, estas cifras escalofriantes reflejan un nivel de excelencia inédito en la historia deportiva.

“Estamos frente a una persona que que ha sido el mejor en lo suyo durante 21 años y encima fue el mejor de todos los tiempos”, destacó Milei.