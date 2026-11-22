Por orden de la Ley 24.449, pueden inhabilitar la licencia de conducir a las personas que circulen sin cobertura de seguro obligatorio, si además tienen 16 puntos por infracciones.

Circular sin cobertura seguro obligatorio es una infracción, según el Decreto 779/95, que reglamenta la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

El artículo 114 de su Anexo 2 fija una multa de 100 a 300 UF y la quita de 4 puntos de la licencia.

Sin embargo, si el conductor ya perdió 16 puntos, esa sanción lo deja sin saldo y puede derivar en la inhabilitación.

Qué dice el artículo 114 sobre circular sin seguro

La norma sanciona a quien circula sin tener cobertura de seguro obligatorio, una exigencia que alcanza a todo automotor, acoplado y semiacoplado.

En tanto, la obligación existe para cubrir los daños que se ocasionen a terceros, transportados o no.

Por orden de la Ley 24.449, pueden inhabilitar la licencia de conducir a las personas que circulen sin cobertura de seguro obligatorio, si además tienen 16 puntos por infracciones Fuente: Generado con Gemini | Equipo Audiencias

La sanción tiene dos componentes:

Multa: de 100 a 300 Unidades Fijas (UF).

Puntos: quita de 4 en la Licencia Nacional de Conducir.

Con la licencia se otorgan 20 puntos y si se pierden todos puntos por reiteradas infracciones, la inhabilitación es de 60 días la primera vez, 120 días la segunda y 180 días la tercera. No obstante, los puntos se descuentan cuando la sanción queda firme.

En el caso de que el conductor ya tenga 16 puntos descontados en infracciones y sea sancionado por circular sin seguro, quedará inhabilitado.

Qué diferencia circular sin cobertura de seguro y no llevar el comprobante en vigencia

El valor de la UF lo fija cada jurisdicción dentro de los límites de la ley, según el artículo 120 del mismo Anexo.

Por otra parte, no es lo mismo circular sin cobertura de seguro y no llevar el comprobante. El artículo 27 sanciona circular sin portar el comprobante del seguro en vigencia, con una multa de 50 a 100 UF y sin quita de puntos.

En este sentido, conviene llevar siempre el comprobante y verificar que la póliza esté al día.

Cabe recordar que otras jurisdicciones pueden fijar montos distintos, ya que los mínimos y máximos de UF pueden variar. Además, la UF se actualiza cada dos meses según el valor del litro de nafta, por lo que el monto puede cambiar.