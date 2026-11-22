Tenso cruce en el Gobierno: Villarruel cuestionó los gastos de Cancillería y Quirno la acusó de desinformar

En esta noticia El descargo de Villarruel por las críticas a su sueldo

La fricción interna dentro del oficialismo sumó un nuevo episodio este domingo luego de que la vicepresidenta Victoria Villarruel apuntara contra el canciller Pablo Quirno por supuestos gastos excesivos en el Ministerio de Relaciones Exteriores ; luego, el ministro salió al cruce con una dura réplica en redes sociales.

Todo comenzó en X a raíz de un video publicado por la titular del Senado, correspondiente a la reciente participación de Quirno en el programa de Mirtha Legrand. Allí, el ministro buscó matizar el cierre de 32.000 empresas durante la actual administración, al señalar que se trataba mayormente de firmas unipersonales reconvertidas en autónomos, y resaltó un presunto aumento en los salarios reales informales.

“El Sr. Quirno justificando lo indefendible. Me gustaría que hubiera hablado del catering pantagruélico que se paga para la Cancillería. Fuimos votados para ser austeros”, disparó Villarruel.

Victoria Villarruel criticó a Pablo Quirno por los gastos en Cancillería Fuente: X Villarruel

Con sus dichos, la vicepresidenta hizo referencia a la Licitación Pública 26-0001-LPU26, tramitada en febrero último para el servicio de gastronomía de eventos protocolares, cuyo presupuesto máximo se había fijado en $ 135 millones y que derivó en adjudicaciones próximas a los $ 80 millones.

La réplica del canciller no tardó en llegar por la misma red social: Quirno acusó a la vicepresidenta de querer “desinformar” y evidenció la nula comunicación que mantienen. “Como Villarruel me tiene bloqueado, no puedo contestarle”, blanqueó al iniciar su respuesta.

En su defensa, el titular del Palacio San Martín detalló que el expediente cuestionado cubre la atención de comitivas oficiales del exterior y precisó que “no produce gasto alguno a la Cancillería toda vez que solamente establece el costo a pagar en caso de que se solicite el servicio”. En esa línea, remarcó que durante el último año se recurrió a esa prestación “como máximo cinco veces”, en sintonía con la política de austeridad oficial.

“De más está decir que los funcionarios de Cancillería pagan de su bolsillo sus propios almuerzos. En mi caso, como lo pueden atestiguar en mi oficina, traigo mis almuerzos de mi casa”, sostuvo Quirno y cerró su descargo con una dura chicana dirigida a la vicepresidenta: “Si Villarruel no se informara por fuentes tendenciosas, o le preguntara a gente con conocimiento, se ahorraría acusaciones públicas y de desinformar. Aunque me parece que esto último no es de su interés”.

Quirno le respondió a Villarruel y la acusó de desinformar. Fuente: X Quirno

El descargo de Villarruel por las críticas a su sueldo

La publicación inicial de Villarruel también generó una ola de críticas de usuarios en redes sociales que le reprocharon cobrar un “sueldo millonario” y le exigieron que lo donara para predicar con el ejemplo.

Lejos de esquivar la polémica, la vicepresidenta respondió uno por uno los cuestionamientos y defendió su gestión al frente del Senado: “Mi sueldo está congelado desde el 2023 y no tengo fondos reservados como todo el gabinete”, aseguró, al tiempo que recordó que tiene “completa incompatibilidad” legal para ejercer su profesión o percibir otros ingresos fuera de su cargo.

En esa línea, destacó el ajuste aplicado en el Congreso: “Sin juicios laborales disminuimos la planta a 1.300 personas menos y ahorramos 30.000 millones de pesos. Somos muy austeros. No querría puntualizar en todo lo que lo somos”, subrayó.

Por último, negó de plano utilizar recursos estatales para financiar campañas digitales o cuentas anónimas en redes sociales: “Absolutamente nada. Por eso están ardidos. Los que me defienden son ciudadanos comunes. La gente paga, los trolls y los fanáticos los dejamos para la casta”, sentenció.