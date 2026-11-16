En 1994, Carlos Slim Helú escribió una carta con una idea central: la vida no debe quedar encerrada en el trabajo, el éxito ni las preocupaciones. El empresario mexicano la dirigió a la comunidad universitaria y, sobre todo, a los alumnos más destacados.

El texto sigue publicado en el sitio oficial de Carlos Slim y volvió a circular en 2026. Reúne reflexiones sobre el éxito, el trabajo, los errores y los valores que, a su juicio, sostienen una vida plena. Su consejo más citado es vivir con la inteligencia, el alma y los sentidos despiertos.

Carlos Slim pide no encerrarse ni arruinar la vida

La carta está fechada en junio de 1994, en México, D.F. Allí Slim explica que quiere compartir lo que considera importante para la formación, la forma de pensar y la felicidad de los jóvenes. Antes de llegar a su consejo central, recomienda actuar según la conciencia y aceptarse con virtudes y defectos. Para él, el miedo y la culpa son las peores cargas.

Más adelante aparece el pedido que da título a la nota: no encerrarse ni arruinar la vida. Slim propone vivirla con la inteligencia, el alma y los sentidos despiertos, y aprender a conocerla y a disfrutarla.

Carlos Slim, empresario mexicano. Fuente: Shutterstock.

¿Qué es el éxito para Carlos Slim?

Slim sostiene que el éxito no consiste en hacer bien las cosas ni en recibir el reconocimiento de los demás. Según escribe, no es una opinión externa, sino un estado interior: una armonía del alma y de las emociones. Esa armonía, agrega, se apoya en el amor, la familia, la amistad, la autenticidad y la integridad.

El empresario advierte que el talento y el reconocimiento pueden desplazar esos valores, que para él pesan más que el éxito profesional, económico, social o político. Entre los sentimientos que recomienda evitar están la envidia, los celos, la soberbia, el egoísmo, la venganza, la avaricia y la pereza. Los compara con un veneno que se toma poco a poco.

La carta que Slim volvió a leer en público

El 12 de febrero de 2011, la carta se leyó en el Colegio Miraflores México. Fue durante la charla Retos y Liderazgo, según el registro de su sitio oficial. Allí Slim la llamó Carta a los Jóvenes y contó que la escribió en 1994, después de ser distinguido junto con alumnos destacados de Estados Unidos y México.

En esa lectura figura también una frase sobre el trabajo: hacerlo bien es una responsabilidad con uno mismo y con la sociedad, y además una necesidad emocional. En 2022, Slim volvió a leer la carta en el encuentro anual México Siglo XXI. En septiembre de 2025 se difundió otra carta manuscrita suya, distinta de esta, titulada Carta a los jóvenes y a los no tan jóvenes.