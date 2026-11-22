La disputa por la explotación petrolera en las Islas Malvinas suma nuevos capítulos en el frente diplomático, judicial y empresarial. Mientras la Argentina busca frenar el desarrollo del yacimiento Sea Lion antes de que avance la extracción de crudo, el Reino Unido sostiene su respaldo a las compañías que participan del proyecto y prepara herramientas para protegerlas frente a las sanciones argentinas.

A seis días de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) comunique su decisión sobre las medidas provisionales solicitadas por Buenos Aires, la Cancillería argentina celebró en un comunicado las consecuencias que atribuye a su estrategia: dos contratistas anunciaron que no realizarán trabajos para el proyecto y un astillero de Singapur evalúa cancelar un contrato para modernizar un buque clave.

Sea Lion: dos contratistas se apartaron del proyecto petrolero en Malvinas

La británica Rockhopper Exploration informó ante la Bolsa de Londres que su socio y operador, Navitas Petroleum, se encuentra en una etapa avanzada del proceso para reemplazar a dos contratistas que incumplieron sus obligaciones. Según la actualización de la compañía, ambos manifestaron que no realizarán trabajos en Sea Lion debido a las medidas adoptadas por la Argentina, entre ellas la amenaza de sanciones.

La Cancillería también señaló que Seatrium, un astillero con sede en Singapur, evalúa cancelar el contrato para modernizar el Aoka Mizu, una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo (FPSO) que sería central para la operación. La empresa no confirmó una cancelación definitiva. Además, Rockhopper sostuvo que, por el momento, no prevé efectos adversos materiales sobre el proyecto ni sobre su cronograma.

Seatrium, un astillero con sede en Singapur, evalúa cancelar el contrato para modernizar una unidad flotante clave para la operación Fuente: captura web de Seatrium

El comunicado argentino destacó el impacto bursátil de la semana: según los datos difundidos por el Gobierno, las acciones de Rockhopper retrocedieron 1,20% en Londres y las de Navitas Petroleum cayeron 6,59% en Tel Aviv.

La Cancillería presentó esos movimientos y las novedades sobre los contratistas como consecuencias de la presión diplomática, legal, económica y regulatoria que impulsa contra la explotación de hidrocarburos en la cuenca Malvinas Norte.

Qué medidas pidió la Argentina al Tribunal del Mar

La decisión del TIDM se conocerá el sábado 28 de noviembre, a las 12, hora de Hamburgo. La Argentina solicitó medidas provisionales para evitar que el desarrollo de Sea Lion avance antes de que se constituya el tribunal arbitral que deberá tratar el fondo de la controversia.

Entre las medidas solicitadas, Buenos Aires pidió que el Reino Unido adopte las acciones necesarias para impedir nuevas perforaciones destinadas a la explotación y la instalación de infraestructura de producción vinculada con Sea Lion. También reclamó que Londres se abstenga de otorgar nuevos permisos para explotar recursos naturales en las áreas en disputa, que no utilice los resultados de la exploración en perjuicio de la Argentina y que permita preservar el medio marino.

Cómo busca Londres proteger a las empresas

No solo la Argentina se toma medidas por el diferendo. Un documento de la Biblioteca de la Cámara de los Comunes del Reino Unido, publicado el 10 de noviembre, describe la respuesta del Gobierno británico a las medidas anunciadas por la Argentina. Londres sostiene que los habitantes de las islas tienen derecho a la autodeterminación y a desarrollar sus recursos naturales, y aseguró que defenderá los intereses británicos y de los isleños durante el proceso judicial.

El informe también reseña que el Reino Unido prepara herramientas legales para impedir que personas y empresas británicas cumplan determinadas sanciones argentinas que considera extraterritoriales. Además, menciona que algunas compañías recibieron cartas de respaldo del Gobierno británico, conocidas como letters of comfort, que expresan apoyo pero no tienen carácter jurídicamente vinculante.

La disputa se trasladó así a un terreno que excede el reclamo de soberanía y la instancia judicial: la Argentina intenta elevar los costos legales y comerciales de participar en Sea Lion, mientras Londres procura sostener a las empresas involucradas y evitar que las sanciones afecten su actividad. En ese escenario, la orden del Tribunal del Mar del 28 de noviembre será un nuevo punto de inflexión, aunque no resolverá la cuestión de fondo sobre la soberanía de las Islas Malvinas.