Se aproxima un diluvio este domingo 22 de noviembre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas fuertes para este domingo 22 de noviembre en distintas zonas de Salta.

El fenómeno estará acompañado por lluvias intensas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo, por lo que se recomienda mantenerse informado sobre las actualizaciones del pronóstico.

El aviso fue publicado a las 7:52 y tiene una validez de tres horas. Las localidades alcanzadas por la advertencia son Anta y Rivadavia, aunque las condiciones de inestabilidad también se extenderán a otros puntos de la provincia, como Salta capital, Cachi e Iruya.

Además, se espera una jornada calurosa en la capital salteña, donde la temperatura máxima llegará a los 28 grados. Según el pronóstico, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar durante el lunes.

Alerta por tormentas fuertes en Salta: qué zonas serán afectadas este domingo

El aviso meteorológico contempla la posibilidad de tormentas fuertes, con lluvias intensas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo en los departamentos de Anta y Rivadavia.

Sin embargo, estos no serán los únicos sectores de la provincia con condiciones meteorológicas inestables. También se esperan tormentas en Salta capital, Cachi e Iruya, por lo que los habitantes de estas localidades deberán seguir de cerca la evolución del tiempo.

En la ciudad de Salta, además de las precipitaciones, se prevé una jornada de calor, con una temperatura máxima estimada en 28 grados.

El panorama comenzará a cambiar el lunes, cuando se espera una mejora de las condiciones climáticas en la provincia.

Alerta del SMN Fuente: SMN

Qué otras provincias tendrán tormentas este domingo 22 de noviembre

Salta no será la única provincia con fenómenos meteorológicos durante este domingo. El pronóstico también anticipa tormentas en Jujuy y advierte sobre la presencia de alertas en distintos puntos del país.

Entre las jurisdicciones mencionadas se encuentran sectores de Formosa, Misiones, Santa Cruz y Ushuaia. En Misiones, además, algunas zonas se encuentran bajo alerta naranja, un nivel de advertencia superior al amarillo.

Por este motivo, es importante consultar los avisos oficiales para conocer qué localidades están alcanzadas y cómo pueden evolucionar las condiciones meteorológicas durante la jornada.

Qué significan los niveles de alerta del Servicio Meteorológico Nacional

El SMN utiliza un sistema de cuatro colores para comunicar la intensidad de los fenómenos meteorológicos previstos y el riesgo que pueden representar para la población.

Nivel rojo - Seguí instrucciones oficiales : se esperan fenómenos meteorológicos excepcionales que pueden provocar emergencias o desastres.

Nivel naranja - Preparate : advierte sobre fenómenos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Nivel amarillo - Informate: señala la posibilidad de fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Nivel verde - Tranquilidad: indica que no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.