Los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) que paga la ANSES tendrán en diciembre de 2026 un aumento del 2,17%. El porcentaje surge de la fórmula de movilidad previsional, que toma como referencia la inflación de octubre (2,2%) y aplica los dos decimales reglamentarios para fijar los nuevos valores oficiales .

Con el cierre del año, los beneficiarios cobrarán tres conceptos en su cuenta bancaria: el haber mensual actualizado, la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (aguinaldo), equivalente al 50% de la mejor prestación del semestre, y el bono extraordinario de $ 70.000.

Cuánto cobrará cada beneficiario en diciembre

Con el 2,17% aplicado sobre los valores vigentes, y teniendo en cuenta que el bono no se computa para el cálculo del aguinaldo, los montos quedan así:

Quienes perciben una PNC por invalidez o vejez cobrarán un haber de $ 317.657,68, al que se suman el bono de $ 70.000 y un medio aguinaldo de $ 158.828,84. El total a percibir será de $ 546.486,52.

Para los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el haber con aumento es de $ 363.037,35. Con el bono de $ 70.000 y el medio aguinaldo de $ 181.518,65, el total asciende a $ 614.556,00.

En el caso de las madres de siete hijos o más que reciben una PNC y de los jubilados con haber mínimo, el haber actualizado es de $ 453.796,69. Con el bono de $ 70.000 y el medio aguinaldo de $ 226.898,34, el total llega a $ 750.695,03.

Quiénes cobran el bono de $ 70.000 y cuál es el tope

El refuerzo, cuyo valor permanece congelado desde marzo de 2024, se acredita de forma automática junto con la prestación mensual. Lo cobran completo los titulares de PNC por invalidez, vejez o madres de siete hijos, los beneficiarios de la PUAM y los jubilados que perciben el haber mínimo de $ 453.796,69.

Para quienes pertenecen al sistema contributivo y tienen haberes por encima del mínimo , el bono se liquida de forma proporcional y decreciente, hasta alcanzar un techo total de $ 523.796,69. Ese límite no incluye el medio aguinaldo.

Cómo iniciar un trámite previsional en ANSES

Quienes cumplan con los requisitos de edad o salud y quieran gestionar una jubilación o pensión deben, primero, ingresar a Mi ANSES desde anses.gob.ar con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Luego tienen que revisar en Trabajo > Consultar Historia Laboral que figuren todos los períodos trabajados.