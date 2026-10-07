El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó este martes el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a septiembre de 2026, que refleja las nuevas proyecciones de los principales analistas privados sobre inflación, dólar y actividad.
El informe, que contempla los pronósticos de 44 consultoras y entidades financieras locales e internacionales, prevé una desaceleración de la inflación y un ajuste en el tipo de cambio en los próximos meses.
Por un lado, los analistas proyectaron un tipo de cambio nominal de $ 1545 por dólar en octubre 2026, unos $ 20 menos que en el REM anterior.
Por el otro, los analistas elevaron la proyección para los próximos 12 meses hasta $ 1945, lo que implica una suba esperada cercana al 29%.
Dólar: ¿qué esperan los analistas para diciembre 2026?
En un mercado que monitorea de cerca la política cambiaria, de cara a un año electoral, la mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal se ubicó en $ 1614 por dólar para fin de año, lo que arroja una variación interanual esperada de 11,5% respecto de diciembre de 2025.
Para el Top 10 de analistas, el tipo de cambio nominal promedio esperado para diciembre se ubicaría en $ 1602 por dólar.
Dólar: qué se espera mes a mes (mediana del mercado vs. Top 10)
De acuerdo con los datos del último REM, la mediana esperada para el dólar oficial quedó en $ 1545 en octubre, $ 1580 en noviembre, $ 1614 en diciembre, $ 1644 en enero, $ 1672 en febrero y $ 1704 en marzo.
Octubre 2026
Mediana: $ 1545 (-20,0 respecto al REM anterior).
Top 10: $ 1543.
Noviembre 2026
Mediana: $ 1580 (-20,1 respecto al REM anterior).
Top 10: $ 1572.
Diciembre 2026
Mediana: $ 1614 (-15,3 respecto al REM anterior).
Top 10: $ 1602.
Enero 2027
Mediana: $ 1644 (Top 10: $ 1628).
Febrero 2027
Mediana: $ 1672 (Top 10: $ 1655).
Marzo 2027
Mediana: $ 1704 (Top 10: $ 1679).
A partir de estos valores, se destaca que el mercado espera una depreciación mensual gradual de 2,1% en octubre, 2,3% en noviembre, 2,2% en diciembre, 1,9% en enero, 1,7% en febrero y 1,9% en marzo.
Qué espera el Gobierno para el dólar, según el Presupuesto 2027
Según consignó El Cronista, se espera un dólar a $ 1847,6 para diciembre de 2027 con una variación interanual del 18% de la inflación en el cierre del año.
El Gobierno calcula que el dólar terminará 2026 en $ 1600, una variación de aproximadamente 10,5%.
Para 2027, en cambio, la suba proyectada sería de 15,5% aunque todavía quedaría por debajo de la inflación interanual prevista para diciembre, del 18%.
En medio de una dolarización que está impulsada por una lectura de “dólar barato”, que no sigue el ritmo del IPC, el Ejecutivo prevé con estos supuestos que el peso continúe depreciándose a un ritmo menor que la inflación, al menos hacia el cierre del año.