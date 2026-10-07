El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó este martes el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a septiembre de 2026 , que refleja las nuevas proyecciones de los principales analistas privados sobre inflación, dólar y actividad.

El informe, que contempla los pronósticos de 44 consultoras y entidades financieras locales e internacionales, prevé una desaceleración de la inflación y un ajuste en el tipo de cambio en los próximos meses.

Por un lado, los analistas proyectaron un tipo de cambio nominal de $ 1545 por dólar en octubre 2026, unos $ 20 menos que en el REM anterior.

Por el otro, los analistas elevaron la proyección para los próximos 12 meses hasta $ 1945, lo que implica una suba esperada cercana al 29%.

Dólar: ¿qué esperan los analistas para diciembre 2026?

En un mercado que monitorea de cerca la política cambiaria, de cara a un año electoral, la mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal se ubicó en $ 1614 por dólar para fin de año , lo que arroja una variación interanual esperada de 11,5% respecto de diciembre de 2025.

Para el Top 10 de analistas, el tipo de cambio nominal promedio esperado para diciembre se ubicaría en $ 1602 por dólar.

Dólar: qué se espera mes a mes (mediana del mercado vs. Top 10)

De acuerdo con los datos del último REM, la mediana esperada para el dólar oficial quedó en $ 1545 en octubre , $ 1580 en noviembre , $ 1614 en diciembre , $ 1644 en enero , $ 1672 en febrero y $ 1704 en marzo .

Octubre 2026

Mediana: $ 1545 (-20,0 respecto al REM anterior).

Top 10: $ 1543.

Noviembre 2026

Mediana: $ 1580 (-20,1 respecto al REM anterior).

Top 10: $ 1572.

Diciembre 2026

Mediana: $ 1614 (-15,3 respecto al REM anterior).

Top 10: $ 1602.

El Cronista

Enero 2027

Mediana: $ 1644 (Top 10: $ 1628).

Febrero 2027

Mediana: $ 1672 (Top 10: $ 1655).

Marzo 2027

Mediana: $ 1704 (Top 10: $ 1679).

A partir de estos valores, se destaca que el mercado espera una depreciación mensual gradual de 2,1% en octubre, 2,3% en noviembre, 2,2% en diciembre, 1,9% en enero, 1,7% en febrero y 1,9% en marzo.

Qué espera el Gobierno para el dólar, según el Presupuesto 2027

Según consignó El Cronista, se espera un dólar a $ 1847,6 para diciembre de 2027 con una variación interanual del 18% de la inflación en el cierre del año.

El Gobierno calcula que el dólar terminará 2026 en $ 1600, una variación de aproximadamente 10,5%.

Para 2027, en cambio, la suba proyectada sería de 15,5% aunque todavía quedaría por debajo de la inflación interanual prevista para diciembre, del 18%.