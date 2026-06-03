Al analizar la dinámica del mercado cambiario y las medidas que pueda a tomar el Gobierno, principalmente, debido al estancamiento de la economía y la baja acumulación de reservas, Fernando Marull fue categórico. Para el economista, la administración de Javier Milei no tiene intención de mantener el dólar en los niveles actuales durante mucho tiempo más .

“No creo que lo dejen en $ 1400″, expresó. “No vas a entrar a las elecciones del año que viene así. Es suicida”, remarcó. Según su análisis, el actual nivel de apreciación del peso podría generar una vulnerabilidad extrema para el esquema económico en un año clave. Cuál es el precio que pone el mercado y su perspectiva para la actividad en los próximos meses .

El precio que el mercado le pone al dólar, según Marull

Frente al escenario actual del dólar planchado, el economista señaló en diálogo con Ahora Play, que los inversores ya están proyectando un escenario de corrección o, al menos, de mayor tensión. “Hoy ya sube el dólar a $ 1422 y el mercado está imaginando $ 1600”, analizó, basándose en la dinámica de la brecha y las expectativas.

“Fijate lo que están haciendo: limpiaron toda la deuda, la venta de futuro, no les queda nada. Recompraron la venta de futuro, le pagaron a (Scott) Bessent, recompraron los bonos dólar linked, ganaron plata, compraron u$s 10.000 palos. Van, seguramente, a seguir comprando. Y el dólar no creo que lo dejen en $ 1400. No vas a entrar a las elecciones del año que viene con un dólar de $ 1400. Es suicida “, sentenció.

El “piso” del Gobierno y la artillería del Central

Para Marull, el valor actual no es producto de una dinámica puramente de mercado, sino de una decisión política del Gobierno. “Le pusieron un piso al dólar”, dijo. Según el economista, el Banco Central intervino para evitar que la divisa cayera por debajo de ciertos niveles mientras aprovecha para acumular divisas.

“Si vos compraste u$s 10.000 millones es porque le pusiste un piso al dólar y bajaste las tasas de interés. Esas dos cosas vinieron del Gobierno, no fue el mercado”, remarcó. Sin embargo, advirtió que esa “paz cambiaria” tiene fecha de vencimiento si no se logra mejorar la competitividad antes de las elecciones de 2027.

“Mi escenario es: la economía va a reactivar de manera moderada, no va a haber una crisis”, aclaró. “Es un escenario donde la reelección no está garantizada pero el que menos chance tiene es (Axel) Kicillof. Kicillof necesita una crisis para ser competitivo", agregó al referirse al plano político, íntimamente ligado al económico en un año electoral.

“Vas a tener mucha artillería por el lado del gobierno. Te están comprando u$s 2000 millones por mes y te la ganaron. Dependerá un poco la parte financiera, la economía real y la parte política como todo. Artillería están armando. La economía va a reactivar moderadamente" , estimó Marull.

En ese sentido, planteó dos escenarios posibles. “Si son los 18 mejores meses de Argentina, entrás tranquilo a 2027. Pero, si seguís en ‘serruchito’ y rebote moderado vas a necesitar más artillería porque va a aparecer el otro tercio que no conocemos , un candidato a presidente. A mí me da la sensación de que no va a ser una economía en crisis como la de 2018 y 2019 de (Mauricio) Macri, donde fue un palo tremendo y por eso pierde”, sostuvo.

El economista Fernando Marull

Por otra parte, Marull también se refirió a la heterogeneidad de la recuperación. Según su visión, Argentina vive hoy una economía de dos velocidades: sectores estratégicos como el agro, la minería, el petróleo y el gas están “volando”, mientras que el consumo masivo y la construcción todavía sufren los efectos de siete meses de caída del salario real.