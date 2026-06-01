El Gobierno adecuó el régimen informativo para los agentes de liquidación y compensación (ALyC) en cuanto a tenencias en moneda extranjera e indicadores financieros. El cambio más importante es que se exige a los regulados que informen a la Comisión Nacional de Valores su posición diaria en dólares a partir de los datos de junio, que se reportarán en julio.

Lo hizo a través de la Resolución General 1144 de CNV, que está alineada con lo dispuesto por la RG 1130 y precisa diversos aspectos de esa norma.

La CNV metió una vuelta de tuerca sobre la RG 1130. No crea un régimen completamente nuevo, sino que aclara cómo se calculan, informan y controlan los indicadores de liquidez, apalancamiento y posición en moneda extranjera de los ALyC. El objetivo es tener una foto mucho más precisa del riesgo financiero que asumen las sociedades de bolsa.

Posición en dólares: nueva exigencia

Lo más destacado es que el regulador toma más control sobre la posición en dólares dado que los ALyC deberán informar mensualmente sus tenencias diarias de moneda extranjera de cartera propia, diferenciando:

Posición Bruta en Moneda Extranjera: todos los dólares, activos dolarizados y cuyo subyacente esté denominado en moneda extranjera.

Posición Neta en Moneda Extranjera: la posición bruta menos los activos recibidos en préstamo o alquiler de valores que figuren como pasivos.

La CNV busca distinguir cuánto riesgo cambiario es realmente propio y cuánto surge de financiamiento o préstamos de activos.

“Respecto de las tenencias en moneda extranjera introduce el concepto de tenencia neta, para distinguirla del concepto de tenencia bruta, que permitirán distinguir con mayor claridad la posición asumida en esos activos”, detalla el comunicado de CNV.

Asimismo, indica que, “respecto de los excesos a los límites prudenciales, la normativa incorpora que: a) de no regularizar los mismos dentro de los dos días hábiles posteriores, el Agente deberá abstenerse de registrar nuevas operaciones para la cartera propia, y b) de transcurrir cuatro días hábiles de incumplimiento a los referidos límites, corresponde la abstención de funcionamiento total”.

Límites al apalancamiento

En la misma línea, y para los indicadores de apalancamiento, se establece que el Patrimonio Neto a considerar durante un mes, sea el calculado al cierre del mes anterior, pudiendo realizar el pertinente recálculo de los patrimonios correspondientes dentro del mes que se está informando en caso de existir compromisos de socios o terceros relativos a aportes de capital o aportes irrevocables.

Otro elemento destacado de la norma es que se ratifica que el principal indicador de liquidez (Activo Corriente / Pasivo Corriente) debe alcanzar para cubrir las obligaciones de corto plazo. Además, deberá monitorearse por moneda y en forma consolidada.

Y, por último, la CNV fija el Índice de Apalancamiento Computable. El cálculo toma el pasivo financiero total dividido por el patrimonio neto excedente del mínimo regulatorio. También debe controlarse por moneda y consolidado. En otras palabras: la CNV quiere evitar que los ALyC se financien excesivamente respecto de su capital propio.

Fechas de adaptación

La implementación será gradual:

Mes Liquidez mínima Apalancamiento máximo Mayo 0,85 8 veces Junio 0,90 7 veces Julio 0,95 6 veces Régimen definitivo 1,00 5 veces

Cuando un ALyC incumple los límites:

debe informar a la CNV al día hábil siguiente;

explicar el motivo;

presentar medidas correctivas.

Si el exceso no se corrige en dos días hábiles, el agente debe dejar de tomar nuevas posiciones para cartera propia.

Excepciones

La CNV admite que un ALyC se exceda temporalmente en apalancamiento cuando actúa como contraparte para facilitar operaciones de clientes, siempre que:

el exceso dure como máximo dos días hábiles;

ocurra hasta cuatro veces por mes;

el ratio no supere 7 veces.

Esto busca no trabar la operatoria cotidiana de mercado.

Contabilidad más detallada

Finalmente, se exigen una contabilidad mucho más detallada, dado que la RG obliga a crear cuentas específicas para:

El mensaje de fondo es que la CNV quiere trazabilidad completa de dónde viene el financiamiento y dónde está el riesgo.

Todo indica que CNV está avanzando hacia un esquema parecido al de supervisión prudencial bancaria: menos foco en el patrimonio estático y más foco en liquidez, apalancamiento y exposición diaria.