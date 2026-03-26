El Banco Central avanzó con un pedido fuerte de los bancos durante los últimos meses: aflojar el apretón monetario para dar algo de aire al crédito. En ese sentido, decidió no prorrogar la norma que había establecido un incremento transitorio de 5 puntos porcentuales de encajes en bonos en agosto de 2025. Esa disposición vence el 31 de marzo y no se prorrogará. Así, en los hechos, se eliminó el 5% transitorio y, desde ahora, los encajes para cuentas vista son de 45%. Cabe recordar que antes era de 50%, segun se dispuso en la Comunicación “A” 8302, que fue prorrogada en noviembre del año pasado por medio de la “A” 8355- Cabe mencionar que la norma afecta también a las cauciones tomadoras y a los fondos money market. Noticia en desarrollo.-