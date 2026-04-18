El viernes fue Chaco, el NEA. Después viene Santiago del Estero, NOA. Y a fines de mayo, porque el presidente del partido tiene representar a la FIFA en distintos eventos del Mundial, en Mendoza, Cuyo. Mauricio Macri inició su primera gira por el país bajo formato electoral con la consigna del “próximo paso” (que lanzó el mes pasado en CABA), cuando Javier Milei se juega la reelección. El acto en Resistencia lo abrió Patricio Amarilla, presidente del PRO Chaco, que fue acompañado por el presidente de PRO Misiones;, Horacio Loreiro y el presidente del PRO Formosa, Marcos Amarilla. De Corrientes no hay autoridades formales porque el partido está intervenido y los afiliados divididos en tres. Durante el día hubo oradores de todo el país, desde el ministro de Hacienda en CABA, Gustavo Arengo, oriundo de Corrientes, hasta el legislador Darío Nieto, experto en IA. Y según distintos testimonios, el acto tuvo el buen ánimo del reencuentro después de varios años de militar sin ver al líder del espacio. Mauricio dio su discurso y después hizo una conferencia de prensa, buscando diferenciarse de Milei. “Somos gente que sigue creyendo que la oportunidad de cambio está en nuestras manos, y que la Argentina tiene un gran futuro si estas ideas de cambio se ponen en marcha”, dijo. Otra crítica elíptica a la falta de gestión de LLA. Agregó que “es imprescindible que generemos infraestructura que nos conecte y nos permita abrirnos al mundo, porque faltan rutas, aeropuertos, acueductos”. Recordó que en su gobierno se realizaron dos acueductos en Chaco pero “el plan se frenó en el 2019” Ante una pregunta dijo que “hoy quise transmitir la importancia de blindar el cambio como para que el populismo no vuelva, no destruya”. “En 2019 vimos cómo se gestó un ejército de demolición que destruyó todo lo que habíamos hecho y el presidente Milei tuvo que empezar de nuevo, con un altísimo déficit de las cuentas públicas”, dijo. Finalmente pidió que “por favor no nos callemos, porque aquellos que piensan en callarse porque creen que fortalecen el cambio, yo creo que no”. “Hay que decir lo que está bien y señalar lo que falta, sino haremos enorme daño”, insistió. El día anterior, el secretario general del PRO, Fernando De Andreis, lo pasó en Corrientes tratando de recomponer el diálogo de los tres grupos del PRO en esa provincia. Una vez terminado el acto en Resistencia, Macri y De Andreis cenaron en Corrientes con los hermanos Valdés, Juan Pablo, el gobernador, y su hermano y exgobernador, Gustavo, gran amigo de Mauricio. Lo que nadie aclaró, todavía, es hacia donde se dirige Macri. Sera candidato a presidente? ¿O solo está amenazando a LLA para negociar mejor el 2027?