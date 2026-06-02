El Banco Central trabaja en fortalecer sus reservas más allá de las compras que realiza a diario en el mercado libre de cambios. En ese sentido, canceló casi toda su posición abierta en el mercado de futuros del dólar y asegura que “los swaps que tiene abiertos con EE.UU. y China estarán nuevamente disponibles en su totalidad a mediados de año”.

Así lo señaló el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning en su presentación en el 43° Congreso del IAEF. El funcionario destacó que “la idea es fortalecer más las reservas y mantener el poder de fuego” del regulador monetario.

De hecho, un informe PPI lnversiones señaló que el viernes se definió el rollover del contrato de futuros de MAY26, que concentraba una participación inusualmente elevada dentro del interés abierto total para tratarse de la primera posición.

De los datos se desprende que el BCRA decidió no rollear esos vencimientos y, así, el interés abierto se desplomó u$s 1357 millones en la rueda. Apunta a una reducción significativa de su posición short. En términos mensuales, el interés abierto cayó u$s 1531 millones y paso de u$s 4321 millones a fines de ABR26 a u$s 2790 millones al cierre de MAY26, el más bajo desde NOV24 (u$s 2594 millones).

Werning dijo que el objetivo es seguir viabilizando el pago de dividendos de 2025 que vienen realizando las empresas a lo largo de este año, “cada vez con mayor libertad” y destacó que el pago del Bopreal Serie 3 que se hizo este lunes permitió percancelar en un 50% la cancelación de deudas.

El funcionario destacó que la economía argentina conserva la estabilidad incluso a pesar del contexto internacional afectado por la guerra en el estrecho de Ormuz por la consistencia del plan que lleva adelante el Gobierno.

“Entre los progresos que vemos en la cuarta etapa del programa se destaca el equilibrio externo, que aporta estabilidad financiera en un contexto internacional que aporta un eseranrio complejo, mientras otras economías energentes la perdían”, aseguró.

En ese sentido, anticipó que, este año, la economía argentina crecerá sin un desequilibrio externo favorecida por el incremeno de las actividades exportadas.

“Argentina rompe record de exportaciones en todos los rubros como resultado de una gestion económica que está enfocada en el desarrollo de todos los sectores”, afirmó Werning.

“Hoy la economía crece a un ritmo del 4,5% y la balanza es superavitaria. El IPC fue afectado por temas estacionales, pero la suba de precios se va normalizando y la inflación subyacente no convalida un sendero alcista hacia adelante”, detalló Werning.

Así, destacó que la actividad económica es impulsada por las exportaciones y acompañada por el consumo y aseguró que, hacia adelante, “la moneda escasa a futuro será el peso y no el dólar, gracias a una dinámica exitosa de flujos”.

Confió en que la recuperación de la actividad se consolidará, favorecida por las nuevas leyes que se han podido aprobar en el Congreso en materia laboral y tributaria y por un tercer motor que, aseguró, “se encenderá en breve: la inversión”.

Por otro lado, se refirió al “saneamiento del BCRA” y aseguró que el último balance reflejó “que tenemos el mejor resultado en 20 años en moneda constante, con excepción de 2029, donde hubo un cambio contable”.

“Se reconstruyeron reservas y se logró una mejora genuina. Los dividendos fueron puestas a disposición del Tesoro”, resaltó. Y aseguró que eso contribuye a darle respaldo al peso.

En ese sentido, anticipó que trabajan junto con CNV en seguir fomentando la mayor competencia en la intermediación financiera y que “el mercado de capitales va hacia una mayor capitalización y menos apalancamiento”.