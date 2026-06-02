El BCRA confirmó que redujeron la posición en futuros y aseguró que renovarán los swaps
Vladimir Werning destacó en el marco del Congreso del IAEF que cancelaron las posiciones abiertas en dólar futuro, destacó los resultados del balance del BCRA y enfatizó la importancia de reforzar las reservas
Vladimir Werning destacó en el marco del Congreso del IAEF que cancelaron las posiciones abiertas en dólar futuro, destacó los resultados del balance del BCRA y enfatizó la importancia de reforzar las reservas