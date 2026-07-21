Terraza, parrilla y, en algunos casos, hasta pileta propia. Esas características, más habituales en una casa que en un departamento, empezaron a aparecer en edificios premium de la Ciudad de Buenos Aires.

Con unidades distribuidas en tres plantas, las desarrolladoras buscan atraer a familias que necesitan más espacio y quieren seguir viviendo en barrios como Belgrano, Núñez o Palermo.

Se trata de un producto poco frecuente dentro del mercado inmobiliario porteño. De hecho, la oferta se concentra en unos pocos emprendimientos y corredores del norte de la Ciudad.

Qué desarrolladoras ya los ofrecen

Uno de los desarrolladores que más avanzó con este formato es ATV Arquitectos. La empresa incorporó tríplex en dos de sus proyectos premium en Palermo.

Uno de ellos es Sens Futura, un desarrollo sobre Humboldt al 2000 para el que destinará una inversión de u$s 35 millones y que estará integrado únicamente por departamentos de grandes dimensiones. Tendrá 39 unidades de entre 120 y 580 metros cuadrados, con triplex que alcanzarán valores de hasta u$s 2,5 millones.

En paralelo, la desarrolladora construye SENS Luxury Homes, un emprendimiento de u$s 130 millones sobre los terrenos de las ex playas ferroviarias de Palermo. El proyecto contempla 95 unidades de entre 120 y 560 metros cuadrados. Entre ellas habrá triplex con terrazas y piscinas privadas, además de amenities como gimnasio, spa, pileta cubierta y descubierta y espacios de trabajo.

Creaurbana, la desarrolladora inmobiliaria de la familia Mindlin, también incorporó este tipo de unidades en algunos de sus desarrollos residenciales.

En De Pampa, la empresa diseñó una versión más compacta, orientada a parejas jóvenes o familias pequeñas. Los departamentos tienen alrededor de 110 metros cuadros.

Se desarrollan en tres niveles. En los pisos inferiores se ubican los dormitorios, el living y la cocina, mientras que la planta superior cuenta con una terraza privada equipada con parrilla y jacuzzi.

Un mercado chico y con un comprador específico

A diferencia de un departamento tradicional, los triplex no tienen un público masivo. Federico Fortín, broker de LJ Ramos, explicó que se trata de un producto que suele demandar más tiempo para comercializarse porque apunta a un perfil de comprador muy específico.

Uno de los motivos es su distribución. La presencia de escaleras hace que muchas personas mayores o con movilidad reducida directamente descarten este tipo de propiedades.

Fortín explicó que el metro cuadrado puede ubicarse dentro de los valores de mercado. Sin embargo, como los tríplex suelen tener una superficie mayor, el precio final de la operación termina siendo más elevado .

El interés aparece, sobre todo, entre familias numerosas o con hijos adolescentes o adultos jóvenes que buscan mayor independencia dentro de la misma vivienda.

“Para ese perfil puede ser una muy buena alternativa. Cada integrante de la familia tiene más privacidad sin necesidad de mudarse a una casa”, explicó.

Dónde se consiguen

La mayor parte de la oferta se concentra en barrios del corredor norte de la Ciudad. Belgrano, Núñez, Coghlan, Villa Urquiza y Villa Devoto son algunas de las zonas donde pueden encontrarse este tipo de unidades.

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En LJ Ramos, por ejemplo, actualmente sólo hay tres triplex en comercialización. Uno está ubicado en Almagro, tiene 320 m2 y se ofrece por u$s 550.000. Otro se encuentra en Núñez, cuenta con 177 m2 y tiene un valor de u$s 680.000. El tercero estaba en Villa del Parque, tenía 300 metros cuadrados, un precio de u$s 240.000 pero recientemente fue reservado.

Según el último informe de Zonaprop, Palermo y Núñez se ubican entre los barrios con el precio del metro cuadrado más alto de la Ciudad, con valores promedio de u$s 3420 y u$s 3382 por m2, respectivamente. Puerto Madero lidera el ranking con u$s 6136 por metro cuadrado.

Aunque algunas desarrolladoras empezaron a incorporar triplex en sus nuevos emprendimientos, la mayor parte de la demanda continúa concentrándose en propiedades de menor superficie y ticket más bajo.

Los inmuebles con precios inferiores a u$s 100.000 reciben un 38% más de consultas que aquellos ubicados entre u$s 100.000 y u$s 175.000.