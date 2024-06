El duro análisis de Melconian tras la aprobación de la Ley Bases: "Para qué sirve"

El economista Carlos Melconian, uno de los más críticos de Javier Milei, analizó este jueves el curso del programa económico del Gobierno tras la aprobación de la Ley Bases en el Senado.

"La primera evaluación es que si la ley no salía, estábamos en un quilombo. El propio presidente se definió como un presidente de carambola y la verdad es que sí, tiene ese registro , sin gobernadores, sin parlamento. Y tuvo un enorme costo al insistir en una ley que ahora tenemos que ver para qué sirve. Si no salía era too much", señaló Melconian durante una entrevista radial.

"Desde lo macro estoy preocupado por Ganancias, por la parte fiscal, hay que ver qué pasa ahí, no sabemos si Diputados deja todo o cambia algo. Pero todo lo demás quedó licuado. Si esto algún día empezó como una reforma del Estado, hoy no tiene nada que ver. Si me preguntan si lo que viene ahora depende de esta ley, digo que no. Veremos si es tomado como una excusa o como punto de inflexión de algo. Pero la economía no depende de esta ley", agregó en diálogo con Radio Con Vos.

Pensando a futuro, el ex presidente del Banco Nación expresó qué es lo que, según su punto de vista, necesita el Gobierno para el 2025.

"Para el año que viene necesitan que la inflación baje, que se sostenga. Lo ideal es que baje a un número serio, arreglando el quilombo interno, pero eso es recién para el final del mandato. Mientras tanto tienen que mostrar que bajó. Ahora, por ejemplo, va al 4,5% y quieren comerse a los chicos crudos", ejemplificó.

Otra de las necesidades del oficialismo, indicó Melconian, pasa por encontrar y mantener una tendencia creciente.

"Aún si hiciste la U, pasando por la caída y toda la base, lo importante es mostrar una tendencia creciente. Hay que dejar que la gente vea que la inflación se quedó ahí abajo y que la tendencia sube. Ni hablamos de crecimiento, es todo rebote. Pero con eso alcanza", agregó.

En otro momento de la entrevista, el economista habló de la obsesión de Milei por mantener el superávit fiscal, lo que podría generarle problemas en otros aspectos, por ejemplo con la brecha cambiaria.

"Hay mucha gente que no conoce cómo sigue esta historia cambiaria. Hay más idea de que lo que va a pasar en el aspecto fiscal que en el cambiario. Porque si esto no tiene determinación fiscal, se termina el caballito de batalla del presidente . Él dice que lo único que no puede perder es eso y yo le creo. Pero, ¿qué hacemos con el resto? Y además, todos estos toqueteos fiscales que han hecho con la ley joden", remarcó.

Salida del cepo y el "remedio equivocado"

Sobre el cepo y una posible salida a corto plazo, Melconian dijo que el Gobierno necesita cumplir antes con una serie de requisitos que no está teniendo en cuenta.

"El cepo no tiene nada que ver con los pasivos del Banco Central. Si vos no tenés los pasivos, mejor. Pero el cepo depende de que tengas reservas, de tu tipo de cambio, de que tengas exportaciones, de que el superávit fiscal sea sustentable, tiene que bajar el riesgo país. Cuando todo eso pasa, uno se afianza para la apertura del cepo. Hay un checklist que ir completando", opinó.

Finalmente, el ex funcionario se refirió a aquellos que más sufren el ajuste y dijo que el oficialismo está usando "el remedio equivocado" para intentar moderar el impacto de sus medidas.

"Esas situaciones en las que la gente sufre tienen remedio, pero no se está usando el adecuado. Hay que acomodarse entre lo que pide la política, el parlamento, la Corte y la gente", pidió Melconian, quien acusó al Gobierno de haber armado un programa político y económico de urgencia.

"Me consta la urgencia con la que 15 días antes de asumir, y cuasi tercerizando todo, armaron el programa de Gobierno. Nosotros trabajamos un año y medio y yo sentía que no teníamos nada. Me imagino lo que debe ser con solo 20 días de trabajo", aseveró.