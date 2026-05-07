“Manuel (Adorni) tiene la declaración lista y estaba por presentar sus números. Él decidió, por las estupideces que se debaten públicamente, adelantar su declaración, porque la tiene”, dijo el presidente Javier Milei sobre la situación que atraviesa su jefe de Gabinete. El Presidente habló con LN+ tras las declaraciones de la senadora oficialista, Patricia Bullrich, acerca de la obligación del jefe de Gabinete de presentar su declaración jurada. “No voy a ejecutar a una persona honesta”, lanzó Milei desde Estados Unidos, donde se encuentra con motivo de una gira oficial que tiene como fin atraer inversiones a la Argentina. El mandatario ratificó su posición con respecto a la situación judicial de Adorni y denunció que el contratista “es un mentiroso y un militante kirchnerista”: “Hablaban de una cascada y eran dos cañitos”. Al ser consultado por las declaraciones de su exministra de Seguridad, el Presidente ratificó: “Lo habló conmigo antes de que yo viajara”. Asimismo, sobre la continuidad de Adorni en el Gabinete, el jefe de Estado confirmó que “nadie se queda con los dedos sucios adentro de su gobierno”, pero también aseguró que el jefe de ministros “es una persona honesta”. “Vine a escribir la mejor página de la historia y no voy a dejar ensuciarla por nada, pero me consta que Manuel tiene todo en orden, que no está sucio, que está limpio”, esgrimió al tiempo que aseguró que “nadie me planteó” -por el Gobierno nacional- que el exvocero estaría comprometido en la causa por enriquecimiento ilícito. Durante otro tramo de la entrevista, Milei sentenció: “Estoy confiado en que las cosas de Adorni están en orden. Si viera algo que no me cierra, no tengo problema en ejecutar a nadie; mi lealtad es a mis valores morales. No hay lealtad a las personas que violenten los valores morales“. Y remató: ”Las cosas que me presentó Manuel estaban bien, es algo inminente que las presente, tiene que ver con la cuestión judicial, soy bastante bruto en cuestiones legales". “Yo no gobierno por la imagen, gobierno para ser el mejor gobierno de la historia argentina, cosa que estoy haciendo. El año que viene los argentinos decidirán si tienen cuatro años más de Milei o no, y no hay ningún problema. Si en el medio, por hacer las cosas bien, se deteriora la imagen, bueno, la vida”, deslizó sobre la perspectiva electoral de cara al 2027. “En el 2027 los argentinos determinarán si quieren seguir abrazando las ideas de la libertad y caminar hacia ser una potencia o prefieren el modelo cavernícola para ser Cuba, no hay problema. Si la gente decide volver al fracaso, nosotros no tenemos ningún problema, nos volvemos a trabajar al sector privado”, concluyó sobre su situación política.