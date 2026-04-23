El economista y expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, analizó el rumbo del plan económico y se diferenció de las proyecciones optimistas del ministro Luis Caputo, quien aseguró que los próximos 18 meses van a ser los mejores que haya vivido la Argentina en las últimas décadas. Con varias críticas al programa actual, el exfuncionario sostuvo que “el modelo económico del Gobierno tiene un problema”, planteó parámetros concretos para evaluar el resultado de la inflación hacia el final del mandato de Javier Milei y puso el foco sobre la evolución de una variable clave. Sobre las expresiones del ministro de Economía, Melconian disparó: “No veo los 18 mejores meses de la historia. Cuando decís eso, ya te fuiste de mambo”. En esa línea, se refirió a la caída del poder adquisitivo y advirtió por su evolución en el corto plazo: “Está golpeado”. “El golpe no es 100% responsabilidad de esta administración porque ya había empezado. Pero esta administración no lo dio vuelta. Y eso va a costar mucho recuperarlo”, afirmó y añadió: “Inyectando plata nunca recuperas el salario. Eso es paliativo. Solo la productividad y el paso del tiempo lo pueden mejorar”. Respecto a la inflación, Melconian planteó un escenario donde el gobierno de Javier Milei podría terminar su mandato con una cifra de dos dígitos. Sin embargo, aclaró que el “éxito” depende de la magnitud de ese número. “Si está entre un 10 o 20% anual, yo firmo eso”, aseguró sobre cuál sería un buen índice. En contraste, fijo el número a partir del cual el resultado sería negativo: “Si me decís que termina con un 40 o 60%, eso es un fracaso”, sentenció. “Hoy el modelo tiene el problema de estar buscando una inflación imposible y un nivel de actividad promedio generalizado que está estrangulado", planteó e insistió en la importancia de no dejar de lado el nivel de actividad: “Si vemos el actual, debería ser más generoso que lo que está haciendo”. Para entender la problemática actual, Melconian mencionó la situación de la provincia de Buenos Aires. “En términos de cómo se está manejando la economía, es una región damnificada. Y esto no lo digo de ninguna manera intencional, no es por Axel Kicillof, sino por el sistema”. “Esto es por el modelo, mal denominado por el Gobierno como dual o de dos velocidades”, dijo el economista, que lo definió como un esquema “fragmentado” donde el conjunto de perdedores supera ampliamente al de ganadores. “Y el conjunto de perdedores que se concentra en comercio, industria y construcción, todos sectores que tienen muy alta preponderancia en esa parte del país. Por lejos, el Conurbano bonaerense es el sector más perjudicado”, concluyó.