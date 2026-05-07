La tensión en Medio Oriente podría entrar en una nueva etapa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que Washington mantuvo conversaciones “muy buenas” con Irán en las últimas horas y consideró “muy posible” alcanzar un acuerdo que permita poner fin a la guerra iniciada hace más de dos meses. Desde el Salón Oval de la Casa Blanca, Trump afirmó que Teherán “quiere llegar a un acuerdo” y sostuvo que las negociaciones avanzaron de manera positiva durante las últimas 24 horas. Según indicó, el objetivo central es destrabar el conflicto y levantar el bloqueo iraní sobre el estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más importantes del mundo. Las declaraciones del mandatario llegaron horas después de que Estados Unidos decidiera suspender temporalmente el operativo de escolta a buques comerciales atrapados en el golfo Pérsico desde febrero. La medida busca dar margen a las negociaciones diplomáticas y evitar una escalada militar mientras ambas partes intentan acercar posiciones. “Estamos en buena forma y, en este momento, nos está yendo bien. Ahora tenemos que conseguir lo que tenemos que conseguir. Si no lo hacemos, tendremos que dar un paso mucho más allá”, advirtió Trump. En paralelo, el mandatario republicano publicó un mensaje en Truth Social donde aseguró que, si Irán acepta las condiciones planteadas por Washington, Estados Unidos pondrá fin a las operaciones militares y al bloqueo naval sobre la república islámica. Sin embargo, también amenazó con intensificar los ataques si Teherán rechaza el pacto. Trump volvió además a defender la ofensiva militar lanzada junto a Israel el pasado 28 de febrero y afirmó que la campaña “ha diezmado los activos militares iraníes”. Incluso sostuvo que Irán tardaría “20 años” en reconstruirse si Estados Unidos decidiera retirarse del conflicto en este momento debido a los daños provocados por los ataques. “Creo que hemos ganado”, enfatizó el mandatario, en un mensaje que busca reforzar la posición estadounidense en medio de las negociaciones diplomáticas. Según reveló el portal Axios, la Casa Blanca espera en las próximas 48 horas una respuesta formal de Irán sobre varios puntos clave de una propuesta para terminar el conflicto y abrir un marco de negociaciones más amplio respecto al programa nuclear iraní. Funcionarios estadounidenses citados por el medio señalaron que este es el momento en el que ambas partes estuvieron más cerca de alcanzar un entendimiento desde el inicio de la guerra. Actualmente, Estados Unidos e Irán mantienen un alto el fuego indefinido mientras continúan las conversaciones diplomáticas. El eventual acuerdo también tendría impacto directo sobre el mercado energético mundial. El estrecho de Ormuz concentra una parte significativa del transporte marítimo de petróleo y gas, por lo que su bloqueo desde febrero elevó la preocupación internacional por posibles interrupciones en el suministro y nuevas subas en los precios de la energía. La posibilidad de un entendimiento entre Washington y Teherán es seguida de cerca por las principales potencias occidentales y por los mercados financieros, atentos a cualquier señal que permita estabilizar una de las crisis geopolíticas más delicadas del año.