Vigilia en los mercados por la ley Bases con el riesgo país al acecho

Los mercados, y la economía argentina en general, se encuentra en horas clave: la aprobación o no del proyecto de ley Bases marcará una bisagra en el gobierno de Javier Milei.

Ayer los inversores operaron en sintonía tras las subas del lunes, con estabilidad del dólar financiero (MEP y "contado con liqui") y una caída en bonos y acciones. Pero no todo termina con "Bases" dado que mañana habrá novedades relevantes para inversores, desde el dato de inflación de mayo del INDEC hasta el reporte del staff del FMI al aprobarse un nuevo desembolso a la Argentina.

Un elemento que preocupa más allá de lo que pase en el Senado, pasa por la intervención oficial en el mercado cambiario. El BCRA vendió reservas por tercera jornada en línea al desprenderse de u$s31 millones.

¿Se corregirá este fenómeno si se aprueba la ley Bases? No necesariamente. La demora en liquidación del campo pasa por una cuestión financiera, la baja tasa en pesos, la oferta de créditos, retrasa la necesidad de liquidar la soja.

"Considerando promedios semanales de los resultados diarios en el Mercado Libre de Cambios por parte del BCRA, es notorio el empeoramiento del ritmo de compras de divisas. Está relacionada la caída en el volumen operado en MAE y, que en conjunto, podrían ser uno de los impulsores de los movimientos de las brechas", aseguró Aurum Bursátil.

El dólar financiero se mantuvo estable con el "contado con liqui" en niveles de $ 1303 y el MEP en $ 1273. El cierre del dólar oficial fue de $ 902,17. "Así como a $ 1100 tenía una fila enorme para comprar dólares, ahora a $ 1300 no tengo a nadie. No me sorprenderia que se achique la brecha desde acá", destacó a El Cronista un trader desde Nueva York.

Bonos sorpresa

Sorprendió ayer la jornada positiva en los bonos CER, con alzas del 1%, a la espera del dato de inflación. La inflación implícita en el T2X4 para mayo cierra en 4,25%.

Para los papeles a tasa fija, las Lecap, las vedettes de la plaza, tuvieron una excelente rueda y hasta octubre promediaron ganancias de 0,6% mientras que las que vencen desde noviembre en adelante treparon 1,5%.

Para los papeles con vencimientos en el 2025 las tasas de retorno se acercan al 60%. Entre la serie de noticias de las que está pendiente el mercado, hoy los operadores mirarán una nueva licitación de Lecap, con los ojos centrados en la tasa y monto adjudicado por el secretario de Finanzas Pablo Quirno.

Antes del debate de la Ley Bases, giran fondos frescos a tres empresas estatales clave

El riesgo país vuelve a estar por encima de los 1.500 puntos en la prevía de "Bases". Los bonos en dólares devolvieron parte de la suba del lunes y al cierre tuvieron caídas del 1%.

Es en los bonos en dólares, los más líquidos, en donde se observará el mayor impacto de cuanto suceda hoy en el Senado. Los Bopreal también sorportaron ventas con bajas del orden del 0,6%.

Caputo confirmó que tras la aprobación del directorio del Fondo Monetario mañana de un desembolso al país, buscarán negociar un nuevo programa con un eventual adicional de fondos frescos para acelerar la salida del cepo.

Luis Caputo efectuó importantes declaraciones para el futuro de los mercados y la economía en general. Confirmó que tras la aprobación del directorio del Fondo Monetario mañana de un desembolso al país, buscarán negociar un nuevo programa con un eventual adicional de fondos frescos para acelerar la salida del cepo.

Prometió además que si se aprueba la ley Bases, la baja del impuesto PAIS no vendrá asociada a ninguna devaluación, no cambiará el dólar blend y el crawling peg del 2%.

Por ello es que las próximas jornadas son decisivas más allá de que avance hoy en el Senado el proyecto "Bases". Hay mucho en juego en las próximas semanas y el equipo económico, y el gobierno en sentido amplio no puede fallar.

Está en juego la estabilidad cambiaria, la eventual salida de la recesión y la desaceleración de la inflación. Bases es el punto de partida. Pero el levantamiento del cepo es la meta, y más allá la recuperación en el corto plazo del crédito externo a la Argentina