Organizar el patrimonio es un aspecto clave en cualquier gestión financiera sólida, ya que permite decidir cómo y cuándo se transmitirán los activos familiares. Para la ley argentina, el traspaso de bienes puede ocurrir de dos maneras: por el fallecimiento del titular, lo que obliga a los herederos a iniciar un proceso judicial para recuperar esos activos, o por una decisión previa que formalice la transferencia de forma inmediata. En este escenario, la donación en vida surge como una herramienta eficaz para simplificar el traspaso y evitar el desgaste de un proceso prolongado. Optar por esta vía anticipada no elimina la necesidad técnica de una futura declaratoria de herederos, pero permite que los activos de mayor valor, como los inmuebles, queden fuera de la órbita judicial, evitando costos y plazos que impone la burocracia propia de los tribunales. La donación es un contrato a través del cual una persona (donante) transfiere de manera gratuita e irrevocable la propiedad de un bien a favor de otra (donatario), quien debe aceptarla. A diferencia de un testamento, que solo tiene efectos después de la muerte, la donación es un acto de ejecución inmediata. Para que este proceso sea válido y despliegue todos sus beneficios, debe cumplir con ciertos requisitos legales: En el caso de inmuebles, la ley argentina exige que la donación se realice ante escribano público. No tienen validez los documentos privados. Para que la transferencia se ejecute, el heredero debe aceptar la donación, ya sea en el mismo acto de la escritura o posteriormente. Una vez firmada y aceptada, el donante no puede arrepentirse ni pedir la devolución del bien, salvo en casos excepcionales previstos por la ley (como la ingratitud del donatario). Este mecanismo permite que el bien salga del patrimonio del titular hoy mismo, lo que garantiza que, al momento del fallecimiento, ese activo ya no sea de su propiedad y, por ende, no deba ser “repartido” por un juez en un proceso sucesorio. Uno de los puntos más importantes en la organización patrimonial es garantizar la seguridad de quien transfiere. Para ello, el derecho argentino ofrece la donación con reserva de usufructo vitalicio. Este mecanismo permite que el titular ceda la propiedad (la nuda propiedad) a sus herederos, pero conserve legalmente el derecho de habitarla, administrarla o percibir sus rentas mientras viva. Al momento del fallecimiento, el usufructo se cancela de forma automática con la presentación de la partida de defunción ante el Registro de la Propiedad, logrando que el bien quede plenamente en manos de los herederos sin necesidad de una orden judicial de inscripción. Uno de los motivos principales para organizar el patrimonio mediante donaciones es la reducción de la carga impositiva. Aunque la escritura de donación tiene costos iniciales (honorarios notariales y sellados), el ahorro a largo plazo es significativo al evitar los costos fijos de un juicio sucesorio: En una sucesión, el Estado percibe una tasa (que en jurisdicciones como CABA o Provincia de Buenos Aires varía entre el 1,5% y el 2,2% del valor de los bienes). Al no ingresar el inmueble al juzgado, este impuesto se elimina. Los costos de una donación se conocen y se cierran al momento de la escritura. En cambio, en una sucesión, los honorarios de los abogados suelen ser más altos, ya que se regulan judicialmente sobre el valor actualizado de los bienes al finalizar el proceso. Se evitan los gastos de tasadores oficiales y otros auxiliares de la justicia que suelen intervenir en las particiones de herencia complejas. Un aspecto que suele generar dudas es si un bien recibido por donación se puede vender fácilmente. Esta incertidumbre quedó resuelta con la sanción de la Ley 27.587, que modificó el Código Civil y Comercial de la Nación para garantizar la seguridad jurídica de estas operaciones. Esto significa que el inmueble no pierde valor de mercado ni genera trabas para los compradores. El heredero puede vender la propiedad o utilizarla como garantía para un crédito hipotecario de manera inmediata, sin que el origen del bien (la donación) sea un impedimento legal. Para que la organización patrimonial sea sólida, debe respetar la porción legítima, que es la parte de los bienes que la ley garantiza a los herederos forzosos. Una planificación técnica asegura que la repartición sea equitativa, evitando que tras el fallecimiento surjan reclamos judiciales (acciones de colación) por diferencias de valor entre los herederos.