En mayo de 2026, todos los afiliados al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) deberán presentar una credencial habilitada para recibir atención médica y retirar medicamentos en farmacias. El organismo detalló cuáles son los formatos que continúan siendo válidos y cómo obtenerlos en caso de extravío. La identificación es un requisito clave para validar datos personales y acceder sin inconvenientes a las prestaciones. Desde el organismo aclararon que no existe un único formato obligatorio. Los afiliados pueden utilizar cualquiera de las opciones habilitadas, siempre que estén actualizadas. Desde PAMI recordaron que ningún afiliado puede ser rechazado por no contar con la aplicación móvil. Cualquiera de las credenciales vigentes habilita el acceso a la cobertura médica y a la entrega de medicamentos. Para obtener la versión digital provisoria, el trámite se realiza de manera online: El archivo puede guardarse en el teléfono o imprimirse para presentarlo cuando sea necesario. Esta alternativa resulta útil en casos de pérdida, demoras administrativas o cuando no se dispone de la credencial física. Contar con una identificación válida permite: Con varias opciones habilitadas durante 2026, el organismo busca facilitar el acceso a sus servicios y evitar inconvenientes a los afiliados.