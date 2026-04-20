El reconocido economista Carlos Melconian volvió a analizar el esquema cambiario de la gestión de Javier Milei y la apreciación del peso contra el dólar. Según el expresidente del Banco Nación, el valor actual de la divisa está incentivando el turismo emisivo: “Si Mar del Plata es caro y, a $ 1300 y pico, Punta Cana es barato, todo el mundo quiere subirse a ese avión”, sentenció. Sin embargo, y a grandes rasgos, sugirió que, por lo menos “en la parte del dólar”, el Gobierno “va zafando”. Durante una entrevista con el canal de streaming Ahora Play, el economista también advirtió que las divisas que ingresan a la Argentina producto del desarrollo de Vaca Muerta son utilizadas por el turismo emisivo. Para Melconian, la estabilidad actual del tipo de cambio no es producto de una convergencia teórica, sino de la dinámica de los privados: “Los $ 1400 se sostienen. Siempre que baja de $ 1400 aparecen los compradores. Esto es mercado puro, no es el techo de la banda”. En ese sentido, advirtió que el valor real del billete ya se asemeja al del final de la gestión anterior: “$ 1400 del 30 de junio traídos a hoy es un dólar de $ 1300 y monedas, parecido al que el gobierno de Alberto Fernández le dejó a Milei”. Mirando hacia adelante, el extitular del Banco Nación advirtió que el actual esquema de “puchereo” tiene fecha de vencimiento. “En el 2027 el esquema de puchereo se agota porque empiezan a vencer montos importantes del Fondo. El acuerdo real con el FMI es el de 2027. Por ahora hay ‘waiver’ y chamuyo, pero no hay plata nueva”. Para el economista, el futuro de la derecha depende de evitar un nuevo fracaso: “El que pretenda venir tiene que venir detrás de un mini éxito de esto. Lo que hay que evitar es que a esto le vaya mal, porque si le va mal, la gente va a querer revertir y volver al péndulo, y eso lo pagó muy caro el presidente Macri”, concluyó sobre este punto. Al ser consultado sobre la promesa del ministro de Economía, Luis Caputo, de que se vienen los “18 mejores meses de las últimas décadas”, el economista fue tajante: “Así a secas, no”. En detalle, Melconian explicó que el Gobierno está entrando en una zona de riesgo histórico: “Este es un gobierno que entra en su tercer año. Las administraciones que lo precedieron todas tuvieron problemas. El ‘síndrome del tercer año’ es el problema donde, si venían con una inflación determinada, se les escapaba un poco; si venían con un tipo de cambio determinado, se les escapaba un poco”. En este sentido, recordó los casos de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández como ejemplos de gestiones a las que se les “escapó” el programa en ese período. Para eludir este fenómeno, Melconian identificó dos instrumentos bajo presión: el superávit fiscal y el de dólares. “Si eludís el síndrome es porque, aunque la gente siga comprando muchos dólares como ahora, tenés para ‘ventear’ los dólares de Vaca Muerta”, explicó. Por último, Melconian sostuvo que el plan económico carece de un rumbo orgánico y escrito: “Este es un programa no explicado y mal comunicado. A veces se discute la ‘tablita’ de Martínez de Hoz; eso era una cosa orgánica, escrita. Acá no hay nada escrito”. Esta falta de previsibilidad, asegura, hace que la economía se mantenga “chata y gris”. Para el economista, el “bingo” del virtuosismo económico requiere una secuencia que aún no se completa: “Comprar dólares el Banco Central (muchos), que te alcance para pagar y acumular reservas, que contra eso se emitan pesos, y que esos pesos la gente los acepte sin asustarse. Pero el programa se trabó ahí”. Según su análisis, el estancamiento se debe a la falta de poder adquisitivo: “La pyme dice: ‘¿Para qué quiero crédito si no tengo demanda?’, y la gente dice: ‘Sí, facilítame la compra, pero tengo que pagarlo y no me alcanza’”, finalizó el especialista.