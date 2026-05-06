Durante años, el rezago del sector minero se explicó por un conjunto conocido de restricciones: inestabilidad macroeconómica, cambios regulatorios y dificultades para desarrollar proyectos de gran escala en zonas cordilleranas. Ese diagnóstico ordenó la discusión, pero también permitió postergar otra más exigente: qué ocurre cuando esas condiciones dejan de ser el principal límite. El escenario ya cambió. El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) introdujo un marco de estabilidad fiscal y cambiaria para proyectos de gran escala que no estaba disponible desde la Ley de Inversiones Mineras de los 90 y comenzó a reflejarse en decisiones concretas: se registran 16 proyectos entre aprobados y evaluación, por más de u$s 40.000 millones. En paralelo, la discusión en torno a la Ley de Glaciares avanzó hacia criterios de aplicación más definidos, reduciendo áreas grises que durante años condicionaron la evaluación de proyectos en zonas de alta montaña. A esto se suma un contexto internacional que elevó la demanda por cobre y litio —dos minerales que concentran buena parte de las proyecciones de la transición energética y el avance de la infraestructura digital—, mientras que el oro funcionó como activo de cobertura, con subas interanuales que superaron el 40 por ciento en el último año, impulsadas por compras de bancos centrales y mayor volatilidad financiera. La consecuencia es fáctica: Argentina dejó de ser una hipótesis y pasó a ser una opción dentro del menú de inversión minera global. Y en ese cambio aparece una exigencia distinta: ya no alcanza con identificar restricciones externas, la variable decisiva pasa a ser cómo se toman las decisiones de inversión en este nuevo contexto. El dato que mejor sintetiza ese cambio no está en los anuncios, sino en la comparación regional. Las proyecciones de flujos de inversión en nuevos proyectos muestran que, entre 2025 y 2030, Argentina converge a niveles comparables a los de Chile, país que históricamente concentró el grueso del capital minero en la región. En algunos años puntuales, las estimaciones para Argentina superan los u$s 10.000 millones anuales. La convergencia es de flujo, no de stock: Chile mantiene una base instalada, una cadena de proveedores y una infraestructura que Argentina aún debe construir. Pero el dato igual marca un cambio al ser Argentina considerada en la asignación global de capital. Que el pipeline exista, sin embargo, no garantiza su materialización. Las proyecciones sectoriales ubican la inversión minera acumulada en torno a u$s 33.000 millones hacia 2033, con cerca del 70 por ciento concentrado en proyectos greenfield. Esa composición marca la diferencia con Chile o Perú, donde predomina la expansión de operaciones existentes. Argentina enfrenta el desafío de construir capacidades desde etapas tempranas, y el volumen proyectado en ese contexto implica una exigencia mayor. Es ahí donde aparece el problema más concreto y donde el sector se juega los próximos años. La infraestructura energética disponible no acompaña el ritmo de los proyectos en cartera, lo que obliga a estructurar esquemas propios de generación y abastecimiento. La logística introduce costos relevantes por tonelada exportada y, en algunos casos, condiciona la definición misma del proyecto, incluyendo alternativas de salida por infraestructura en países vecinos. El entramado de proveedores locales, luego de años de baja inversión, presenta limitaciones de escala, financiamiento y certificaciones, en un contexto donde, según comparaciones sectoriales, ciertos costos operativos en Argentina pueden duplicar los de Chile o Perú en etapas equivalentes. La disponibilidad de capital humano técnico especializado también empieza a tensionarse a medida que los proyectos avanzan. El caso del cobre es el que mejor expone la magnitud de lo que viene. La simultaneidad de iniciativas en evaluación y desarrollo está generando una demanda concentrada de energía y logística sin antecedentes recientes en el país. No se trata de un proyecto aislado: son varios desarrollos que requieren, en paralelo, acceso a generación y transporte eléctrico en zonas donde esa infraestructura no está disponible a la escala necesaria. La consecuencia operativa es clara: las soluciones energéticas tendrán que definirse antes, incluso, de la etapa de construcción, y la ventana para resolverlo se mide en meses, no en años. A eso se suma la limitada infraestructura ferroviaria y portuaria, que condiciona desde el inicio la planificación de la salida exportadora y obliga a evaluar configuraciones logísticas que hace una década no estaban en discusión. Así, el acceso a energía, la definición logística y la disponibilidad de servicios técnicos y talento dejan de ser aspectos secundarios y se vuelven puntos críticos para evitar retrasos. La experiencia reciente muestra que, cuando estos factores no se resuelven en fases tempranas, tienden a reordenar la secuencia del proyecto, generar desfasajes en los cronogramas y forzar ajustes durante la construcción. El factor tiempo agrega presión. El ciclo de demanda por minerales críticos abre oportunidades, pero también impone ventanas de decisión. El capital que hoy evalúa proyectos en Argentina tiene alternativas activas en África, el sudeste asiático y la propia región andina, y asigna recursos en función de resultados. Si los proyectos no avanzan en plazos compatibles con ese ciclo, la reasignación de capital deja de ser una posibilidad y pasa a ser una consecuencia esperable. Por eso la discusión sobre minería en Argentina se desplaza. Ya no se trata de validar la existencia de recursos ni de discutir condiciones generales para invertir. Se trata de algo más concreto: si las decisiones que se toman en los próximos dieciocho a veinticuatro meses logran traducir el potencial en proyectos ejecutados, en producción y en exportaciones sostenidas. El cambio de etapa es claro. Durante años, el límite estuvo afuera del sector: en la macro, en la regulación, en la incertidumbre. Hoy el límite está adentro. Está en la capacidad de resolver, en plazos exigentes, decisiones de energía, logística, proveedores y talento técnico que ningún marco normativo lo va a resolver. El pipeline está sobre la mesa. La inversión proyectada también. La distancia entre ambos se cierra con ejecución y la ventana para hacerlo es ahora.