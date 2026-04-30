El economista Carlos Melconian trazó un duro diagnóstico sobre la economía argentina y cuestionó algunas medidas clave del programa de Javier Milei. En una entrevista con Radio Rivadavia, el expresidente del Banco Nación planteó un diagnóstico detallado del momento que atraviesa el país, con cuestionamientos sobre la brecha entre los datos macroeconómicos y la realidad que vive la mayoría de la gente. Al ser consultado sobre las expectativas que transmitió el ministro de Economía Luis Caputo, quien consideró que los próximos 18 meses serían los mejores de la historia argentina, Melconian fue cauto. En referencia al proceso político iniciado en diciembre de 2023 con la llegada de Milei al poder, Melconian se mostró alineado al rumbo del oficialismo, pero advirtió: “Esto va a ser un proceso largo de transición, que va a requerir complementación”, afirmó. Para el economista, la velocidad a la que se necesite complementar ese rumbo dependerá en gran medida de la flexibilidad del propio Gobierno. “La necesidad de apurar la complementación y cambio, siempre manteniendo el rumbo, la va a dar la cintura y el pragmatismo que vaya teniendo el Gobierno”, dijo Melconian. Y advirtió: “Si el Gobierno quiere ser lo mismo que los que se fueron, pero plantado en el otro extremo, eso va a acelerar la necesidad de complementar esta transición.” Sobre el mensaje de Caputo respecto a los mejores 18 meses de la historia argentina, Melconian consideró a este escenario como “imposible”. “Si desde lo internacional no se ven cambios y el Gobierno sigue contracturado, va a ser muy difícil”, alertó. Al analizar la promesa oficial, Melconian propuso una distinción entre macro y micro. “Acá la Argentina no es un país que esté yendo a dos velocidades con ganadores y perdedores de forma simétrica”, advirtió. “Lo que está claro es que hay un 20% ganador y la mitad del país parado. Eso dicen los números.” El economista aclaró que no está poniendo en duda la validez estadística del INDEC, pero sí señaló una contradicción entre el discurso y los datos: “Sigo mirando lo que escucho versus lo que miro y leo. Uno de los dos está equivocado, o el que habla o la oficina de estadísticas.” El sector ganador, describió, es reducido y concentrado: “Es el que todo el mundo ya sabe: petróleo, el campo. Es muy poco el ganador y es muy poco el derrame.” En el otro extremo, ubicó a los sectores más intensivos en empleo: “En el segmento perdedor queda el comercio, la industria, la construcción, que son muy derramadores, muy generadores de mano de obra. La economía está partida.” En esta línea, Melconian identificó tres variables clave para que la recuperación llegue a la microeconomía. Primero mencionó la inversión y advirtió que “no se puede medir solo por lo que ocurre con el petróleo o el RIGI.” Segundo, el crédito: “Va a venir o derramar si el Gobierno deja pesos virtuosos en el mercado que la sociedad está dispuesta a demandar sin presionar el tipo de cambio o la inflación”. Y alertó que, si el tipo de cambio resulta “tentador” para dolarizarse y las tasas no incentivan a retener pesos, “eso se retrasa mucho, va a ser muy lento.” Por último, fue contundente sobre los salarios: “El dinero no alcanza. El salario, aunque baje la inflación al 2% mensual (25% anual), no le va a ganar a la inflación.” El economista atribuyó parte de la situación actual a decisiones de política económica tomadas en los meses previos, particularmente desde abril del año pasado, cuando se decidió abrir el cepo a las personas humanas.