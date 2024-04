La contundente crítica de Daniel Artana al tipo de cambio que conforma a Milei: "No me parece prudente"

Al igual que gran parte de sus colegas, el economista Daniel Artana se mostró en desacuerdo con la postura de Javier Milei en relación a la actual brecha cambiaria y sugirió mover el crawling a un ritmo mayor.

"No está tan claro que el sector externo funcione todo lo bien que el gobierno dice que funciona. Lo que han mejorado las reservas netas no es muy distinto a lo que se obligó a los importadores a patear desde el 10 de diciembre hasta ahora. La situación mejoró un montón, hubo un esfuerzo enorme del Gobierno y de todos los argentinos, pero la cosa no está normal todavía", indicó Artana.

"Tomar el dato de que la brecha es baja para decir que el mercado cambiario está en equilibrio, me parece que no refleja la verdadera situación. Yo hubiera empezado a mover el crawling a un ritmo mayor del 2% mensual, pero el Gobierno tiene una mirada diferente que a mi no me parece prudente", agregó.



Al explayarse sobre el tipo de cambio, el economista opinó que, según su punto de vista, "se apreció demasiado".



"Se ha apreciado mucho el tipo de cambio y eso me parece imprudente, no comparto el diagnostico del Gobierno. El Presidente, con el respeto que me merece, ha dicho que no hay que devaluar porque hay un dólar libre que sugiere una brecha baja pero eso es opinable", resaltó.

"Hay un 20% de exportaciones que se venden en el mercado de contado con liquidación que, por un compromiso con el Fondo, tienen que desaparecer. Se está obligando a los importadores a generar deuda, se está pagando mucho menos de lo que se importa todos los meses, se ha generado una deuda de 10 mil millones, y además hay que acumular reservas", analizó Artana.

A su análisis, el economista jefe de FIEL sumó "las malas noticias que llegaron con los precios bajos de las commodities y el efecto negativo en la producción agro que afectó especialmente al maíz".

Un superávit con exageraciones de los dos lados

Al hablar del presupuesto superavitario que presentó el presidente Milei, Artana indicó que hay motivos para creer que el resultado puede repetirse los meses próximos.

"El superávit se alcanzó por una mezcla de cosas, entre ellas la suba de algunos impuestos, las demoras en los pagos de subsidios energéticos, la caída en las transferencias discrecionales a las provincias y a una caída de gasto muy fuerte explicada por medidas estructurales y por efecto de la inflación sobre el poder adquisitivo", explicó el economista.

Algunas de estas maniobras, afirma Artana, serán permanentes. "Con el cambio en la fórmula de ajuste, por ejemplo, el gasto en jubilaciones va a ser más bajo, ahí habrá una caída en el gasto importante y permanente", señaló.

"También hay recortes en empleos públicos, que es algo que se mantiene, y después está lo que te puede aportar la Ley Bases, que propone generar algunos recursos adicionales", agregó.

"Creo que algunos de mis colegas exageran cuando dicen que esto no se va a poder sostener, pero también exagera el presidente cuando dice que gran parte de la corrección tenia que ver con cuestiones estructurales", concluyó su análisis.