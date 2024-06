Caputo: "La época de la tasa real negativa culminó hoy"

El ministro de Economía, Luis Caputo, disertó en Expo EFI y dio un importante mensaje al sector financiero: "La época de la tasa real negativa culminó hoy". Además, anticipó que mayo habrá sido el mes de mayor superávit fiscal.

En pleno debate sobre la ley bases en el Senado, Caputo expuso ante cientos de empresarios en el Congreso Económico Argentino, en La Rural, en el marco de la Expo EFI. "Empodérense", les dijo Caputo a los ejecutivos, y los invitó a invertir, "más allá de lo que pase en la política".

En este sentido, afirmó: "Si no se aprueba la ley no vamos a cambiar nuestra política. Vamos a seguir con equilibrio fiscal y ortodoxia monetaria, y el país va a andar bien".

Futuro de las tasas

Caputo se refirió a la licitación de este miércoles: "Pusimos una tasa mínima de 4,25% a 90 días, y si bien hubo ofertas a tasas más bajas, terminamos tomando toda la licitación a 90 dias a esa tasa de 4,25%. Para darle la señal al mercado que la función de la tasa negativa ya cumplió su objetivo. Ya se terminó".

El ministro explicó que el principal motivo por el cual mantuvieron tasas reales negativas: "Si hubiéramos puesto tasas reales positivas, la creación primaria de dinero hubiera explotado los intereses endógenos de los pasivos remunerados, y deberíamos tener que imprimir una base monetaria por mes. Ya estaríamos en una hiper inflación y sería imposible salir del cepo".

En este sentido, afirmó que ahora es distinto: "Ahora lo que se crea de dinero primario de intereses de pasivos remunerados no es un problema mayor. Fue un pilar fundamental para lograr esta baja de inflación que sorprendió a todos. Lo hicimos bajando tasas. Ahorramos u$s 20 mil millones. Y si hay alguna posibilidad en el corto plazo de salir del cepo va a ser por esto".

Caputo sobre la ley bases

El ministro de Economía reiteró que si sale la ley bases, retrotraerán la alícuota del impuesto País unos 10 puntos, al 7,5%. "Es buenísimo que la ley pase", afirmó. Sin embargo, también aseguró que en caso de que no se apruebe en el Senado, mantendrán la misma política económica.

Sobre la incertidumbre política y el impacto que eso refleja en los mercados, Caputo puso el ejemplo de Perú: "En otros países hay muchísimo ruido político y no implica un descalabro macro. En Perú cambian de presidente cada poco tiempo y no hay ningún problema. El canal de conexión acá se da esencialmente porque siempre hay descontrol macro. Ese descontrol macro ya no va a estar más".

Pedido a empresarios

En reiteradas ocasiones, Caputo les pidió a los empresarios que inviertan. "Ustedes son parte de la solución. No es sólo del sector público. Si ustedes le pierden el miedo a la política, la economía empieza a recuperar rápidamente. Y en un año habrá otra elección. Y ya. Nada nos va a frenar ahora. Está mucho más en las decisiones individuales de cada una que otra cosa".

Sin dar precisiones, afirmó que podría haber nuevas bajas de impuestos, como el País: "No tengan dudas que a medida que tengamos superávit fiscal vamos a seguir bajando impustos, para devolverle esa plata a la gente".