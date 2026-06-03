El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno enviará al Congreso una nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal, tal como adelantó El Cronista luego del encuentro que mantuvo el funcionario con un grupo de contadores.

“Vamos a estar mandando una versión renovada, luego de haber tenido esta reunión con los contadores, que nos pasaron sus inquietudes. Así que esperemos que pase en el Congreso y que este nuevo enfoque dé un impulso todavía mayor”, aseguró Caputo en su disertación en el 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

El titular del Palacio de Hacienda sostuvo que la norma que busca captar los “dólares del colchón” y la Ley de Modernización Laboral son fundamentales para impulsar la formalización y el crecimiento de la economía .

El anuncio del ministro se produjo pocos días después del encuentro que mantuvo con los profesionales y del que también participaron el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, y la secretaria Legal y Técnica de la Nación, María Ibarzabal.

Los asesores fiscales indicaron cuáles son las “zonas grises” del Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). Al término de esa reunión, El Cronista supo que el Ejecutivo impulsaría una nueva norma para brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes.

Excelente reunión con el grupo de contadores, que nos explicaron en detalle sus sugerencias con respecto a la ley de inocencia fiscal.

Hubo consenso en que si implementamos esas modificaciones, habrá muchas más adhesiones al nuevo régimen.

También nos comprometimos a prorrogar… pic.twitter.com/6a6XDtSnER — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 21, 2026

Puntualmente, ¿en qué aspectos? Según pudo corroborar este medio con dos de los asistentes, se tomaron en consideración algunas modificaciones.

La primera tiene que ver con los límites para ingresar al nuevo esquema simplificado. En la actualidad, solo pueden adherirse las personas humanas y las sucesiones indivisas, con un tope de ingresos brutos de hasta $ 1000 millones anuales y un patrimonio que no supere los $ 10.000 millones anuales.

“Se habló sobre la falta de claridad en los límites de acceso al régimen. Estaban formulados de manera muy difusa. Aparentemente se eliminarían estos topes, pero la certeza es que esos parámetros estaban mal ”, señaló en off the record uno de los profesionales.

El problema surgía en la delimitación del requisito. Por ejemplo, si un contribuyente vende un departamento (y supera el tope de ingresos) pero tiene pocos fondos atesorados, no puede ingresar al régimen, a pesar de que la venta del inmueble no debería considerarse como parte de una “ganancia”.

En cambio, si una persona tiene fondos no declarados y no vende ninguna propiedad, puede adherirse sin problemas. La idea, según comentaron a El Cronista, es “poder ampliar para que sean más quienes accedan” al nuevo esquema.

El segundo punto abarca las discrepancias significativas, uno de los conceptos más importantes y rigurosos que tiene la ley. Allí residen los parámetros que tomará en cuenta ARCA para verificar si un contribuyente puede mantener los siguientes beneficios: el efecto liberatorio del pago —sobre el período de adhesión— y la presunción de exactitud sobre los tres períodos fiscales anteriores a la adhesión.

Las alarmas se activan cuando el fisco detecta un incremento de los saldos de impuestos a favor del organismo o, en su caso, una reducción de los quebrantos impositivos o de los saldos a favor de los contribuyentes o responsables, por un porcentaje no inferior al 15% respecto de lo declarado.

También podría impugnar la Declaración Jurada Simplificada si el ajuste supera el equivalente a $ 100 millones (artículo 1 del Régimen Penal Tributario) o ante la detección de facturas apócrifas.

El Gobierno enviará una nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal, con el objetivo de sumar mayores adhesiones y que los fondos no declarados se vuelquen al circuito formal de la economía

La idea, justamente, es redefinir las causales de pérdida de tales beneficios. Los especialistas comentaron que el 15% es un umbral crítico cuando se calcula sobre el saldo determinado a favor del fisco, considerando el impuesto menos los anticipos —que son el 100% del gravamen del período anterior—, menos retenciones y percepciones.

“Podría ser que el valor a ingresar como saldo fuera ínfimo; entonces, un ajuste de poca cuantía te dejaría afuera”, precisaron.

Lo ideal sería, además, que las discrepancias pudieran corregirse “antes de la determinación de oficio” de ARCA.

En busca de los “dólares del colchón”

En definitiva, el objetivo es brindar mayores certezas no solo para sumar adhesiones al Régimen Simplificado de Ganancias, sino para que una mayor cantidad de fondos se vuelquen al mercado financiero.

“Lo importante es que ese ahorro que hoy está debajo de los colchones se canalice en inversión. Y esa inversión va a generar mayor crecimiento”, aseguró Caputo.

El ministro de Economía señaló que Argentina está en vías de adoptar un sistema bimonetario, similar al de Uruguay.

“Inocencia fiscal apunta justamente a que circulen muchos más dólares, pero la gente elegirá la moneda. Estamos yendo a un sistema bimonetario más parecido al uruguayo”, comparó.

También comentó que en el país vecino las transacciones cotidianas se realizan en pesos uruguayos, pero las de mayor relevancia —por el monto— se efectúan en dólares.

Nuevos plazos para presentar la declaración jurada

A través de la Resolución General 5851/2026, publicada en el Boletín Oficial, ARCA confirmó la extensión de los plazos de presentación y pago del impuesto a las Ganancias, Bienes Personales e Impuesto Cedular .

“La decisión responde a los pedidos realizados por entidades profesionales de ciencias económicas”, consignaron.

De forma excepcional, el vencimiento se extenderá hasta el 27 de julio para personas humanas y sucesiones indivisas, tanto para contribuyentes del régimen general como para quienes adhieran al Régimen de Declaración Jurada Simplificada.