A poco más de una semana de que el ministro de Economía, Luis Caputo, y su equipo presentaran el programa financiero para 2026-2027, comenzaron a aparecer las primeras evaluaciones del mercado sobre la hoja de ruta oficial.

Entre ellas se destaca la de Econviews, la consultora del economista Miguel Kiguel, que considera que el esquema es “razonable”, “lógico” y “posible de cumplir”, pero advierte que enfrenta varios desafíos que podrían complicar su ejecución, especialmente en un año atravesado por el calendario electoral.

En su informe semanal, la consultora sostiene que la estrategia oficial mejora la previsibilidad sobre los pagos de deuda y despeja parte de la incertidumbre, aunque remarca que “no está exenta de riesgos”. De hecho, identifica cuatro puntos sensibles que los inversores deberían seguir de cerca.

Los cuatro riesgos que identifica Econviews en el programa financiero

El primero de los riesgos está vinculado con la acumulación de reservas. Según el programa oficial, el Tesoro prevé comprarle cerca de u$s 4.900 millones al Banco Central durante 2027, pero la consultora señala que dicho objetivo depende de que previamente el BCRA pueda adquirir esos dólares en el mercado.

“Nos parece algo cumplible, pero en un año donde va a haber presión en la demanda por la dolarización pre-electoral, no puede darse por hecho“, advierte el informe. Además, señala que esa meta fija un piso elevado para las compras de reservas y que el desafío aumenta si se suman los vencimientos de Bopreal y el uso del excedente financiero acumulado durante 2026.

El segundo punto de atención pasa por la emisión de deuda en dólares en el mercado local. El Gobierno proyecta colocar alrededor de u$s 5000 millones, una cifra que Econviews considera alcanzable, aunque exigente .

La consultora recuerda que este año hubo una fuerte demanda por los bonos hard dollar AO27 y AO28, pero aclara que repetir ese desempeño requerirá mantener el apetito de los inversores. Por eso sostiene que es "un número posible, pero desafiante" y considera conveniente concentrar esas colocaciones al comienzo del año o incluso adelantarlas a 2026.

El tercer riesgo tiene un componente político. Para Econviews, el hecho de que 2027 sea un año electoral hará que los mercados sigan de cerca tanto las variables macroeconómicas como el escenario político.

“Un resultado adverso en alguna provincia, encuestas que no den bien o la conformación de listas poco atractivas pueden terminar repercutiendo sobre el humor de los inversores“ Consultora Econviews

“Un resultado adverso en alguna provincia, encuestas que no den bien o la conformación de listas poco atractivas pueden terminar repercutiendo sobre el humor de los inversores“, afirma el informe. Por eso concluye que, cuanto más financiado llegue el Tesoro a ese período, menor será su vulnerabilidad frente a eventuales cambios en las expectativas.

Finalmente, la consultora también pone el foco en la posibilidad de volver a emitir deuda en los mercados internacionales. Si bien el Gobierno apuesta a que una macroeconomía más ordenada facilite ese regreso, Econviews cree que existen factores que podrían jugar en contra.

El informe recuerda que, en procesos electorales anteriores; como 2019 y 2025, el riesgo país reaccionó con fuerza ante sorpresas políticas. A eso suma un factor externo: un eventual endurecimiento de la política monetaria de Estados Unidos podría reducir el apetito por activos emergentes y dificultar nuevas colocaciones de deuda argentina.

En ese contexto, la conclusión de la consultora es clara: “Creemos que es un programa financiero lógico y cumplible, pero que no está exento de riesgos. La política puede meter la cola y terminar aguando la fiesta".

Qué dice Econviews sobre el dólar

Más allá del programa financiero, Econviews también analizó la dinámica cambiaria y observó que el dólar continúa mostrando presión compradora, aunque el Banco Central logró mantener el tipo de cambio oficial alrededor de $1.490.

Según la consultora de Miguel Kiguel, esa estabilidad responde a una estrategia basada en la venta de títulos dollar linked para ofrecer cobertura cambiaria, mientras se mantienen bajas las tasas de interés.

“La estrategia del Gobierno parece ser administrar la presión cambiaria con ventas de dollar linked y sostener las tasas bajas mientras se pueda“, sostiene el informe. Y agrega que espera que esa dinámica continúe, aunque “no descartamos una leve suba de tasas más adelante”.

En el mismo apartado, Econviews señala que la menor compra de divisas por parte del Banco Central reduce la emisión monetaria, aunque advierte que la demanda de dólares sigue presente y será una de las variables a monitorear durante los próximos meses, especialmente a medida que avance el calendario electoral.