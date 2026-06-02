El presidente Javier Milei cerró este martes una nueva edición del 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se llevó a cabo bajo el lema “Nuevo Contexto Global: El Desafío de la Consolidación”, en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

En una jornada que comenzó a las 8, el mandatario habló ante distintas figuras del ámbito político, empresarial y financiero, de los sectores público y privado, presentes para analizar el escenario económico actual, las inversiones y los desafíos que tiene el país en los próximos años.

“En 2025 toda la política intentó hundirnos, confundirnos y hacerle creer a la gente que íbamos por el camino incorrecto. Pero la inflación retornó a su sendero descendente como consecuencia de todo el trabajo previo que habíamos hecho, debido a los fundamentos sólidos del programa que expliqué aquí mismo el año pasado”, señaló Milei al tomar la palabra.

El líder libertario insistió en que la baja futura de impuestos “se hará contra crecimiento económico”, y que a la suba de la recaudación le seguirán “bajas impositivas”, además de una “reducción en el tamaño del Estado”.

Como es habitual en cada uno de sus discursos, el Presidente apuntó contra la idea de “Estado presente”, y puso como ejemplo la gestión de la última pandemia de coronavirus.

“Si la salud pública es un seguro a la enfermedad, la pandemia fue una clara muestra de cómo falló este seguro. Si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre, hubiéramos tenido 30 mil muertos. Como en el medio hicieron todo tipo de estropicios, tuvimos 130 mil muertos. Lo del ´Estado te cuida´ nos costó carísimo en términos de vidas humanas", graficó.

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Y, citando una película infantil, apuntó contra el “colectivismo”: “Esa película es fabulosa, la trama es sobre un monstruo que va a asustar a una nenita y la nena se le mata de risa. El día que le saquemos la careta a los monstruos colectivistas, este país va a ser definitivamente libre y va a ser grande nuevamente. Monstruo, no nos asustás más”.

Además, Milei destacó la labor de Caputo para frenar intentos de corridas cambiarias (“Gracias al mejor programa de la historia”, subrayó) y resaltó tener “el Congreso más reformista de los últimos años”, lo que le abre puertas para profundizar su plan de gobierno.

“Por todo eso ahora podemos ver un retorno a la tendencia original que teníamos hace un año, por eso nos encontramos en condiciones de hablar de lo que viene, de cómo acelerar el crecimiento de la Argentina de acá en adelante”, agregó.

Tras destacar los datos de crecimiento desde su asunción, el libertario proyectó números en verde para los próximos meses y aseveró que, gracias a su decisión de tomar decisiones “únicamente avaladas por la teoría economía”, ganará las elecciones de 2027.

“El año que viene, en octubre, los vamos a pasar por arriba y vamos a seguir impulsando las ideas de la libertad”, prometió.

Entre los disertantes, se destacó la presencia de los ministros Luis Caputo (Economía) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto); el vicepresidente del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Alberto Weretilneck (Río Negro).

La apertura del evento quedó a cargo del titular del IAEF, Pablo Miedziak, quien estuvo acompañado por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

El Congreso Anual del IAEF ofreció una vasta agenda de actividades, expositores y paneles, principalmente relacionados a la economía, las finanzas, la política nacional y la actualidad internacional.

Algunos de los temas que se desarrollaron a lo largo del evento se relacionaron con las claves para entender la economía actual: el financiamiento y la inversión, la construcción de los acuerdos para el crecimiento del país, y la mirada de los gobernadores en relación a la economía.