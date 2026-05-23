En esta noticia La opinión de los especialistas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aclaró el anticipo que dio el ministro de Economía, Luis Caputo, en la reunión que mantuvo con un grupo de contadores: se extenderá el plazo para presentar la declaración jurada del impuesto a las Ganancias —también la del impuesto a los Bienes Personales— hasta el 27 de julio, inclusive.

En el encuentro, los profesionales le transmitieron al titular del Palacio de Hacienda las “zonas grises” del Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), la principal novedad de la Ley de Inocencia Fiscal, cuya adhesión permite a los contribuyentes exteriorizar sus ahorros no declarados —mejor conocidos como “dólares del colchón”— para consumo o inversión.

Entre los aspectos mencionados figuran los límites de acceso al régimen (ingresos brutos totales) y las discrepancias significativas, parámetro que considera ARCA para corroborar si un contribuyente puede mantener los beneficios del esquema simplificado: efecto liberatorio del pago —sobre el período de adhesión— y presunción de exactitud —sobre los tres períodos fiscales anteriores a la adhesión—.

“Hubo consenso en que si implementamos esas modificaciones, habrá muchas más adhesiones al nuevo régimen”, sostuvo el titular del Palacio de Hacienda a través de su cuenta de X.

En el mismo posteo, dejó entrever que se prorrogarían los vencimientos de la declaración jurada, aunque el anuncio generó interrogantes sobre si incluía solo al Régimen Simplificado de Ganancias o si también se extendía al régimen general .

Las dudas se despejaron el viernes, cuando ARCA oficializó, a través de la Resolución General 5851/2026 publicada en el Boletín Oficial, los cambios en los plazos de presentación y pago del impuesto a las Ganancias, Bienes Personales e Impuesto Cedular .

Desde el organismo señalaron que “la decisión responde a los pedidos realizados por entidades profesionales de ciencias económicas” que solicitaron extender el plazo para confeccionar correctamente las declaraciones juradas.

ARCA modificó los plazos para presentar la declaración jurada de Ganancias (régimen general y simplificado)

“La medida extiende excepcionalmente el vencimiento hasta el 27 de julio de 2026 para personas humanas y sucesiones indivisas, tanto para contribuyentes del régimen general como para quienes adhieran al Régimen de Declaración Jurada Simplificada”, detallaron.

Impuesto Ganancias (personas humanas y sucesiones indivisas) 27 de julio de 2026

Bienes Personales (personas humanas y sucesiones indivisas) 27 de julio de 2026 Impuesto Cedular 27 de julio de 2026 Declaraciones juradas informativas 31 de julio de 2026

La opinión de los especialistas

“Viene muy bien, sobre todo para el régimen simplificado, que todavía tiene muchas preguntas sin respuesta. Esperemos que lleguen las aclaraciones cuanto antes”, afirmó Marcos Felice, fundador del sitio “Blog del Contador”.

Según el experto, los puntos pendientes de resolución abarcan el cómputo de los ingresos para adherirse al régimen simplificado, cuyo tope, según la normativa, es de $ 1000 millones anuales. Otro aspecto que miran de reojo los contadores es el cálculo del 15% de las discrepancias significativas.

La Ley 27.799 (Inocencia Fiscal) indica, en este caso, que las discrepancias se activan cuando el organismo detecta un incremento de los saldos de impuestos a favor del organismo o, en su caso, una reducción de los quebrantos impositivos o de los saldos a favor de los contribuyentes o responsables , por un porcentaje no inferior al 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.

“Desde el ámbito profesional, nunca existió una oposición al régimen en sí mismo. Lo que siempre se buscó fue contar con un conocimiento integral y preciso de su funcionamiento para poder brindar un asesoramiento correcto a los contribuyentes ”, subrayó Noelia Girardi, gerente de Impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich.

Desde su perspectiva, el fisco debería confirmar, por ejemplo, “si los ingresos que tuvo una persona por el blanqueo (Régimen de Regularización de Activos) se tienen que considerar para el tope de ingresos a los fines de entrar al Régimen Simplificado de Ganancias”.

En este caso, lo que sucede es que ARCA primero envía la notificación de exclusión por haber superado los $ 1000 millones y, luego, el contribuyente debe justificar que esa inconsistencia abarca dólares blanqueados en 2024.

Los asistentes a la reunión con Caputo quedaron muy conformes. “Él recibió todas las inquietudes, todas las dudas y todos los cuestionamientos, y que tiene toda la voluntad para corregir estas omisiones”, comentó un especialista en off the record.

Según pudo saber El Cronista, el Gobierno está pensando en implementar cambios en la reglamentación para brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes.

El Gobierno quiere que los "dólares del colchón" se vuelquen en la economía (consumo o inversión)

“Algo tienen que hacer antes del vencimiento, porque el tema está muy trabado con todas las inconsistencias que se detectaron. De mínima, debería salir un decreto interpretativo, que no necesariamente hay que mandar al Congreso. Y después, mandar con tiempo una ley”, consideró un contador de amplia trayectoria.

Adhesiones al RSG: objetivo “dólares del colchón”

La extensión del plazo para presentar la Declaración Jurada Simplificada tiene un claro objetivo: que más contribuyentes se adhieran al nuevo esquema. Hasta el momento, las últimas cifras difundidas por ARCA dan cuenta de que, a mediados de mayo, había más de 80.000 inscriptos.

Sin embargo, eso no implica que todos los contribuyentes adheridos vayan a presentar la Declaración Jurada Simplificada . Podrían optar, llegado el caso, por hacerlo a través del régimen general. Además, tampoco corresponde vincular la adhesión al esquema con la posibilidad de que esos contribuyentes exterioricen los ahorros que tienen “debajo del colchón” .

“Lo más importante es que no hay apuro en adherirse al régimen. La adhesión masiva se va a dar faltando poco para el vencimiento”, explicó Noelia Girardi. Así, el volumen de adhesiones, confirmaciones y presentaciones efectivas aumentará en los días previos al 27 de julio.