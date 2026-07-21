El Gobierno de Javier Milei avanza en el proceso de privatización de Corredores Viales S.A., la empresa estatal a cargo de la administración y el mantenimiento de miles de kilómetros de tramos de rutas y vías nacionales.

El Ejecutivo ratificó lo actuado en la primera etapa de la licitación pública nacional e internacional para la concesión de más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales correspondientes a la Etapa III de la Red Federal de Concesiones (RFC).

Lo hizo por medio de la Resolución 1024/2026, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y publicada este martes en el Boletín Oficial.

La medida se enmarca en el esquema de privatización total de la compañía estatal, dispuesto por la Ley Bases. La concesión se otorgará bajo la modalidad de obra pública por peaje .

El plan de Gobierno para privatizar las rutas nacionales a través de concesiones

La Etapa III incorpora más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales distribuidos en ocho tramos, lo que permitirá alcanzar un total superior a los 9.000 kilómetros concesionados en todo el país.

La licitación comprende los siguientes tramos estratégicos:

Tramo Total Km Rutas Centro 681,92 9, 19, 34 Mesopotámico 276,11 12, 18 Centro - Norte 536,43 34 Noroeste 596,52 9, 34, 66, 1V66, A-016 Litoral 546,74 12, 16 Noreste 456,22 12, 105 Chaco - Santa Fe 497,18 11 Cuyo 329,09 7

Los ocho tramos de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones atraviesan 10 provincias y suman un total de 3.919,78 kilómetros, según los datos oficiales difundidos por el Ministerio de Economía.

Cada corredor fue diseñado para responder a necesidades específicas de conectividad y desarrollo de las regiones involucradas, priorizando la integración de polos industriales, agrícolas y turísticos con los principales centros urbanos y portuarios.

Se trata de la tercera fase del cronograma de privatización de la red vial nacional.

El Gobierno ya completó la Etapa I —741 kilómetros en Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes— y tiene en marcha la Etapa II-A, con más de 1.800 kilómetros que incluyen el Tramo Pampa y los accesos sur del Área Metropolitana, y la Etapa II-B, con 2500 kilómetros de más de 10 rutas clave en el país.

Las empresas que podrían ganar la licitación de 3900 kilómetros de rutas

El Gobierno aprobó la precalificación de los oferentes para la tercera etapa de privatización de rutas nacionales y confirmó para este miércoles la apertura de los sobres económicos

El esquema de la Red Federal de Concesiones busca que la inversión privada mejore la calidad de la infraestructura vial sin recurrir a subsidios estatales y con la obligación de las empresas de cumplir con los estándares técnicos y de servicio estipulados en los contratos.

La cartera encabezada por Luis Caputo detalló que en total se presentaron 22 oferentes que realizaron 50 ofertas para los ocho tramos en competencia .

Entre las empresas que superaron la instancia de precalificación se encuentran importantes constructoras como CPC, que presentó ofertas en todos los tramos, la UTE de José Chediack y Benito Roggio e Hijos, y Panedile Argentina, entre otras.

El listado completo de las empresas que precalificaron:

CARLOS E ENRIQUEZ SA - HORMI S.A. (Tramos Litoral y Noreste)

CN SAPAG SOCIEDAD ANONIMA - VICTOR M. CONTRERAS Y CIA S.A. (Tramo Centro Norte)

INMAC S.A. - TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ROWING S.A. (Tramos Centro Norte y Noreste)

ROVIAL S.A. - OBRING S.A. - JOSÉ ELEUTERIO PITÓN S.A. - EDECA S.A. (Tramos Centro, Centro Norte y Noroeste)

IEB CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA - TRADING MRG S.A.U. (Tramos Centro Norte, Mesopotámico, Noroeste, Litoral, Noreste y Cuyo)

AFEMA S.A. - PABLO FEDERICO E HIJOS S.A. - GUIDO MOGETTA S.A. (Tramos Centro y Centro Norte)

LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. - MERCO VIAL S.A. - FRONTERA S.A. (Tramos Centro Norte y Noroeste)

CREDITECH S.A. - PLANTEL S.A. (Tramos Centro y Centro Norte)

CPC S.A. (Tramos Centro, Centro Norte, Mesopotámico, Noroeste, Litoral, Noreste, Chaco - Santa Fe y Cuyo)

PAOLINI HNOS S.A. - SE.MI. S.A. - CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A. - C&E CONSTRUCCIONES S.A. (Tramo Noroeste)

BASAA S.A. - CECOSA S.A. (Tramos Centro, Noroeste y Noreste)

JCR S.A. - NÉSTOR JULIO GUERECHET S.A. (Tramos Litoral y Noreste)

AUTOVÍA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. - GUIGIVAN S.R.L. (Tramos Centro y Litoral)

AUTOVÍA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. - VAPEU S.R.L. - GUIGIVAN S.R.L. (Tramo Noroeste)

JOSÉ CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. (Tramos Centro Norte y Noreste)

JOSÉ CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. - CONSTRUCTORA SAN JOSE S.R.L. (Tramo Cuyo)

JOSÉ J. CHEDIACK S.A.I.C.A. - BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. (Tramo Centro)

LUCIANO CONSTRUCCIONES S.A. (Tramos Centro Norte y Noroeste)

LAUGERO CONSTRUCCIONES S.A. - GREEN S.A. - CORPORACIÓN DEL SUR S.A. (Tramo Cuyo)

JOSÉ ELEUTERIO PITÓN S.A. - ROVIAL S.A. -OBRING S.A. (Tramos Litoral y Chaco - Santa Fe)

PANEDILE ARGENTINA S.A.I.C.F E I. - SUPERCEMENTO S.A.I.C. - ELEPRINT S.A. (Tramos Noroeste y Noreste).

NA

La Resolución desestimó también las ofertas presentadas por COMPACTO S.A. - EDMACAR CONSTRUCTORA VIAL S.A. - TOLCON S.A. (Tramos Centro y Cuyo) por no cumplir con los requisitos económico-financieros exigidos en los pliegos .

Dichos oferentes habían presentado en el pasado una impugnación al dictamen de precalificación, alegando que se debían aceptar documentos adicionales presentados fuera de término. Sin embargo, Economía rechazó el planteo argumentando que admitir nuevos antecedentes alteraría el principio de igualdad entre los participantes.

La administración de Javier Milei busca transferir la gestión, el mantenimiento y la explotación de la red vial a operadores privados, bajo un esquema de competencia por menor tarifa de peaje.

Según el marco normativo, las empresas deberán ejecutar las obras de transitabilidad comprometidas antes de poder aplicar los nuevos cuadros tarifarios.

El esquema también contempla la incorporación progresiva de tecnologías como TelePASE y Free Flow, que permiten el cobro electrónico sin barreras, además de un sistema de control por resultados a cargo de Vialidad Nacional, que supervisará el cumplimiento contractual mediante indicadores de desempeño.

El documento establece que la fecha de apertura del Sobre N° 2 de las ofertas precalificadas será el día 22 de julio de 2026 a las 09:00 horas, y se realizará a través del portal CONTRAT.AR.