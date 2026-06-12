Adorni: “tapón fiscal” en Ganancias, pero estiman que deberá rectificar Bienes Personales
La inscripción en el esquema simplificado le permitiría acceder al “tapón fiscal”. En el plano de los bienes no declarados, el jefe de Gabinete tendrá que regularizar y rectificar el impuesto correspondiente.
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