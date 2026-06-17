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Confirmado por el INDEC: cuánto se necesitó en mayo para criar un hijo en la Argentina.

Los datos más recientes publicados por el INDEC actualizaron el valor de la canasta para criar un hijo durante mayo según la edad. De acuerdo con la medición oficial, el segmento que requirió el mayor desembolso fue el de los niños de entre 6 y 12 años, con una cifra que superó los $665.000 mensuales.

La denominada Canasta Crianza contempla mucho más que alimentos o productos básicos. El indicador incorpora tanto los gastos asociados al desarrollo cotidiano de los menores como el valor económico del tiempo destinado a su atención y acompañamiento.

Cómo quedó la Canasta Crianza del INDEC en mayo

El INDEC informó que para criar a un hijo en mayo, en total se necesitaron los siguientes montos:

Menores de un año: $250.569.

De uno a tres años: $620.125.

De cuatro a cinco años: $529.756.

De seis a 12 años: $665.950.

El segmento que requirió el mayor desembolso fue el de los niños de entre 6 y 12 años (Fuente: Indec). INDEC

Qué gastos incluye la Canasta Crianza

La medición elaborada por el organismo estadístico toma en consideración rubros esenciales como alimentación, transporte, salud, educación, vivienda e indumentaria. A ello se suma el cálculo de las horas de cuidado requeridas para cada franja etaria.

En mayo, los costos directos de bienes y servicios fueron aumentando a medida que avanzaba la edad de los menores, alcanzando su punto más alto entre los niños de 6 a 12 años. Sin embargo, el componente vinculado al cuidado representó una parte significativa del gasto total en todos los grupos analizados.

Según explicó el INDEC, esta herramienta fue diseñada para aportar una referencia objetiva que pueda ser utilizada en distintos ámbitos judiciales relacionados con cuotas alimentarias, además de ofrecer una estimación actualizada sobre el costo económico que implica la crianza en la Argentina.