Cambian los cajeros automáticos: a partir de agosto solo se podrá extraer esta cantidad de efectivo en las terminales.

Los cajeros automáticos son una herramienta fundamental los clientes de bancos. Pese a la gran popularidad de las billeteras virtuales, las terminales aún son calves para todos aquellos que desean extraer efectivo fácil, seguro y sin tener que hacer filas en los bancos

Asimismo, están disponibles la 24 horas, incluso en días de paro y durante feriados nacionales. En este contexto, las entidades financieras publicaron los límites de extracción diarios que los clientes no pueden superar para retirar los billetes.

¿Cuánta plata puedo extraer del cajero automático?

Los bancos informan los límites de extracción diarios por un tope máximo establecido por cada entidad, según el tipo de cuenta y del historial crediticio de cada cliente.

El monto máximo de efectivo a retirar de un cajero automático puede depender del banco y del tipo de cliente (Fuente: Shutterstock). Fuente: Shutterstock Andrzej Rostek

Los limites cambian según cada entidad:

Banco Nación : Hasta $1.000.000 por día. El límite puede aumentarse desde la aplicación.

Banco Provincia : Máximo de $400.000, que también podrá ampliarse por medio de las aplicaciones bancarias.

Banco Ciudad : Límite de $800.000, con la opción de aumentarlo a un final de $1.200.000.

Banco Galicia : Extracciones de hasta $400.000 y un total de $4 millones en cajeros propios.

ICBC : Tope diario de $800.000.

Banco BBVA : Límite de $2.1 millones, según cada perfil de cliente.

Banco Macro : $1.000.000 y $1.200.000 para clientes Macro Selecta.

Banco Santander: $1.000.000 para clientes base y hasta $1.700.000 para clientes Platinum o Black.

¿Qué hacer si se necesita retirar una suma mayor?

Cuando el dinero requerido supera el límite permitido por los cajeros automáticos, la alternativa habitual es realizar la extracción directamente por ventanilla en una sucursal bancaria.

Para montos elevados, algunas entidades solicitan coordinar previamente la operación para garantizar la disponibilidad del efectivo, especialmente en localidades donde el movimiento de dinero es menor.