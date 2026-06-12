La inflación de mayo fue del 2,1% y acumula un 33,2% en los últimos 12 meses

La inflación de mayo fue del 2,1% y profundizó la tendencia a la baja al ubicarse por debajo de las expectativas del mercado, reflejadas tanto en el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) como en la última Encuesta de Expectativas Macroeconómicas (EMEC).

Así, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC acumuló en los primeros cinco meses del año un alza del 14,7%, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,2%.

De esta manera, tras el 2,6% registrado en abril, el índice del mes pasado consolidó la desaceleración y se posicionó, según los registros del organismo estadístico, como el IPC general más bajo desde septiembre de 2025.

Detrás de la dinámica general se esconde una fuerte reconfiguración sectorial. De acuerdo con un análisis de Nadin Argañaraz, economista y titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), de los doce componentes del índice de precios, siete registraron un aumento de precio relativo y cinco una baja en el período comprendido entre noviembre de 2023 y mayo de este año .

En cualquier economía es natural que los precios no evolucionen de la misma forma, ya que responden a los movimientos de la oferta y la demanda, lo que genera variaciones en los precios relativos .

“Vivienda, agua y servicios públicos fue el componente que más aumentó su precio relativo con relación al promedio de precios entre los meses de noviembre de 2023 y mayo de 2026 (30 meses)“, detalló Argañaraz, utilizando la base de los datos oficiales del INDEC. La suba en este rubro fue de un 65%.

Siete componentes tuvieron un aumento de precio relativo entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 Imagen ilustrativa (IA)

Por el contrario, Prendas de vestir y calzado fue el componente que más se abarató, específicamente un 36% con relación al promedio general de los precios .

El resto de los rubros clave también mostró dispersión: Educación se ubicó como la segunda mayor suba (29,5%), seguida por Comunicación (26,7%) y Transporte (15,4%).

En tanto, entre los sectores que se abarataron detrás de la indumentaria, el retroceso más marcado lo experimentó Equipamiento y mantenimiento del hogar, con una baja del 22,5%.

Precios relativos (Fuente: Nadin Argañaraz)

En síntesis, este cambio en los precios relativos alteró el poder adquisitivo del salario de manera diferenciada : la mayor pérdida se registró en alquileres y servicios públicos, mientras que la mayor ganancia correspondió a prendas de vestir.