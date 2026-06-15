Canasta básica | Cuánto necesitó una familia para no estar debajo de la línea de la pobreza en mayo de 2026

El INDEC publicó los datos oficiales de las canastas básicas de mayo de 2026 y los números confirman que el costo de vida sigue siendo una presión constante para los hogares argentinos.

Una familia tipo de cuatro integrantes necesitó ingresos de $1.498.741 para no quedar por debajo de la línea de la pobreza en mayo.

Se trata de un aumento del 2% respecto a abril, levemente por debajo de la inflación general, que fue del 2,1%.

Cuánto se necesita según el tamaño del hogar

Los datos del INDEC discriminan por composición familiar:

Un adulto solo: $485.030 para no ser pobre; $220.468 para no ser indigente.

Hogar de tres integrantes: $1.193.173 para no ser pobre; $542.351 para no ser indigente.

Hogar de cuatro integrantes (familia tipo): $1.498.741 para no ser pobre; $681.246 para no ser indigente.

Hogar de cinco integrantes: $1.576.346 para no ser pobre.

El Salario Mínimo Vital y Móvil sigue ubicado por debajo de la línea de pobreza individual, lo que lo convierte en un ingreso técnicamente insuficiente para que una sola persona cubra sus necesidades básicas.

La canasta alimentaria subió más que la inflación

Si bien la Canasta Básica Total (CBT) tuvo un aumento menor al IPC, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide la línea de indigencia, subió un 2,4%, es decir, tres décimas por encima de la inflación general.

En el acumulado de los primeros cinco meses de 2026, la CBA trepó un 15,6% y la CBT un 14,5%. En términos interanuales, ambas superaron la inflación: la CBA acumuló un alza de 36,2% y la CBT de 34,9%, contra un IPC de 33,2%.

Un economista consultado por medios especializados señaló que la desaceleración de la canasta total es una señal positiva en términos de tendencia, no obstante, advirtió que el peso creciente de los servicios públicos, que suben por encima del promedio, reduce la capacidad de consumo real de los hogares aunque técnicamente superen la línea de pobreza.

En conclusión, superar el umbral de la pobreza en Argentina exige hoy que una familia de cuatro personas tenga ingresos que más de la mitad de los asalariados formales no alcanza.