El último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) señaló que la Canasta Básica Total (CBT) , que toma en cuenta las necesidades alimenticias y los bienes y servicios no alimentarios, en el mes de mayo fue de $ 485.030 para un adulto soltero .

Este monto determina lo mínimo que necesita una persona para estar por encima del nivel de pobreza.

Cuánto necesitó una familia en mayo para no ser pobre en Argentina

El INDEC reveló además que una familia tipo de cuatro integrantes (dos adultos y dos hijos) necesitó $ 1.498.741 en mayo de 2026 para no ser considerada pobre.

Por lo tanto, quienes tengan un ingreso familiar por encima de ese valor, se podría considerar que están en la clase media . Durante mayo de 2026, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) fue de 2,4%, mientras que la de la canasta básica total (CBT) fue de 2%. La CBA y la CBT acumulan en el año incrementos de 15,6% y 14,5%, respectivamente.

Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.498.741 para superar el umbral de pobreza en mayo de 2026: 2,0% más que el mes previo. Fuente: INDEC.

¿Cuánto hay que ganar para ser de clase media en Buenos Aires?

El Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA) también publicó los topes de ingresos que indican las diferentes clases sociales a las que pertenece una familia porteña, según sus ingresos.

En ese contexto, se conoció que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo fue de 2,1% en total y acumuló un 33,1% en términos interanuales en comparación con el mismo período de 2025 .

¿Cuánto necesita ganar una familia para ser clase media en CABA?

El IDECBA informó que para que una familia pueda ser considerada como clase media, debe percibir ingresos equivalentes a entre 1,25 y 4 veces el valor de la Canasta Total (CT).

Para ser una familia tipo de clase media en el Gran Buenos Aires, se necesitan ingresos familiares entre $ 2.450.044,54 y $ 7.840.142,51, según los datos del índice de Líneas de pobreza y Canastas de consumo para la Ciudad de Buenos Aires.