En esta noticia La “trampa del dólar”: qué propone Jorge Carrera para el tipo de cambio

El economista y exdirector del Banco Central, Jorge Carrera, aseguró que el dólar a un valor de $ 1400 es de “equilibrio financiero”, pero advirtió que este nivel dista de ser funcional para la industria y el empleo formal.

En diálogo por Ahora Play, el analista sostuvo que el valor de la divisa es insuficiente para los sectores intensivos en mano de obra . Carrera sugirió que esta tendencia lleva a una reducción de personal y convertirse en importadoras, ya que producir localmente se vuelve caro en comparación con comprar afuera .

“El tipo de cambio en $ 1.400, ¿les sirve a los empresarios? Yo conozco casos de gente que tenía 40 o 50 empleados y se va a quedar con 10 porque va a ser importador", advirtió.

La “trampa del dólar”: qué propone Jorge Carrera para el tipo de cambio

En este sentido, Carrera enfatizó que un dólar más alto sería “más inclusivo”. Un tipo de cambio más elevado permitiría, a su juicio, proteger la capacidad de empleo de los sectores industriales que hoy se ven afectados por el actual valor de la divisa.

“La trampa del dólar es si lo van a dejar estable o lo van a dejar ir deslizando”, planteó el economista. Y agregó: “Un dólar más alto sería más inclusivo en términos de sectores industriales y sobre todo de los sectores que tienen capacidad de empleo”.

Esta situación configura lo que Carrera denominó “enfermedad holandesa”. Este fenómeno se produce cuando un flujo importante de divisas proveniente de exportaciones primarias sostiene un tipo de cambio apreciado, pero que perjudica a otros sectores industriales.

En ese sentido, Carrera puso en duda que sectores como la energía y la minería puedan ser el único motor de la recuperación. Puntualizó que sectores como Vaca Muerta, si bien generan muchos dólares, utiliza tecnología que no requiere grandes dotaciones de personal.

“Hacer un pozo para conseguir petróleo requiere la misma tecnología aquí que en Estados Unidos; por más que metas 10 personas donde se necesitan tres, es inútil”, graficó. Por eso, subrayó la necesidad de una política económica que trate de “aumentar los encadenamientos” industriales en materia de empleo.

En cuanto a la gestión de las reservas, Carrera destacó que el Banco Central está comprando dólares aprovechando la cosecha gruesa. Sin embargo, sugirió que la autoridad monetaria debería ser “incluso más agresiva” en esa política de acumulación.

Sobre el superávit fiscal, concluyó que es una condición necesaria, pero no debe convertirse en un “mástil” para el Gobierno. “Es una base sobre la que tenés que construir, no un objetivo en sí mismo. Después ves que detrás del equilibrio fiscal, en realidad hay también mucha injusticia”, cerró.