El Gobierno nacional oficializó el calendario de feriados 2026, que contempla 12 fines de semana largos, incluidos tres extra largos gracias a la incorporación de días no laborables con fines turísticos. Tras el fin de semana XXL de Carnaval, los argentinos volverán a tener a fines de marzo una nueva oportunidad para descansar y planificar una escapada. El próximo feriado nacional será el martes 24 de marzo, fecha inamovible correspondiente al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado de la última dictadura cívico‑militar. Además, este año el Gobierno decidió sumar un día no laborable con fines turísticos el lunes 23 de marzo, conformando así un fin de semana extra largo. Ese día no es feriado, por lo que cada empleador definirá si se otorga o no al personal. Estos son los feriados que restan para el año: