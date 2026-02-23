La Ayuda Escolar vuelve a ser uno de los beneficios más esperados por las familias antes del inicio del ciclo lectivo. Para 2026, el monto quedaría fijado en $ 85.000 por cada hijo, congelado desde 2024, con acreditación en un único pago que se realizará en marzo para quienes cumplieron con todos los requisitos hasta diciembre del 2025. El depósito se hará en la misma cuenta donde los titulares cobran cada mes la Asignación Universal por Hijo (AUH) o las Asignaciones Familiares (SUAF). No es necesario hacer un trámite previo, pero sí cumplir con las condiciones que fija el organismo para habilitar la liquidación. El beneficio alcanza a: Sin embargo, la acreditación solo se activa si la familia cumple con los requisitos de ingresos y documentación. El organismo cruza de forma automática los datos salariales antes de realizar el pago. Los límites establecidos para este año son: Si se supera cualquiera de esos valores, el beneficio queda bloqueado. Este control afecta sobre todo a trabajadores registrados y monotributistas que perciben asignaciones. La Ayuda Escolar corresponde por cada menor que: Si el joven cumple 18 años antes de la fecha de liquidación, la acreditación ya no se aplica. Además, era obligatorio presentar el Certificado de Escolaridad antes del 31 de diciembre de 2025. Si se lo presenta después, esto generará retrasos en el pago. Las familias con hijos con discapacidad no tienen límite de edad ni tope de ingresos. El único requisito es contar con la acreditación de discapacidad vigente. El monto del beneficio se espera que sea de $ 85.000 por hijo, pagado una sola vez al año. Ejemplos: La acreditación aparece directamente en la cuenta donde se cobran las asignaciones. Para evitar rechazos o demoras, se recomienda revisar: Domicilio, estado civil y DNI actualizado. Que los hijos estén cargados correctamente en el sistema. Chequear que los salarios registrados no superen los topes oficiales. Subirlo antes del 31 de diciembre de 2026 para asegurar el cobro del año siguiente.