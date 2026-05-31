Durante años, buena parte del comercio digital se organizó alrededor de una obsesión bastante simple: traer tráfico. Más visitas, más registros, más usuarios nuevos. Ese modelo funcionó mientras adquirir clientes era relativamente barato y la novedad del canal digital hacía gran parte del trabajo sola. Hoy, la ecuación cambió. Captar sigue siendo necesario, pero ya no alcanza. Y, en muchos casos, tampoco cierra.

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Los costos de adquisición crecieron, la competencia se multiplicó y la atención del usuario se volvió un recurso escaso. En paralelo, el consumidor desarrolló una tolerancia cada vez menor a las experiencias irrelevantes: mensajes genéricos, promociones fuera de tiempo, comunicaciones que parecen no entender quién está del otro lado.

Por eso, una de las conversaciones más importantes del negocio digital ya no pasa por cuánto cuesta traer un cliente, sino por cuánto tiempo logramos conservarlo y qué valor construimos en esa relación. Ahí entran dos conceptos que suelen mencionarse juntos, pero no siempre se trabajan en serio: engagement y fidelización.

El engagement no es una métrica simpática para presentar en un reporte. Es la evidencia de que una marca todavía tiene permiso para hablarle a una persona. La fidelización no es solo recompra. Es preferencia sostenida. Es que, frente a múltiples opciones, alguien vuelva a elegirnos.

En sectores de alta competencia eso ya es decisivo. En el ecosistema financiero digital, además, es estratégico. Porque no se compite únicamente por precio o surtido, sino también por confianza, frecuencia de uso y capacidad de integrarse en la rutina cotidiana del usuario.

Retener vale más que captar

Distintos estudios vienen mostrando esa tendencia. Bain & Company, consultora global especializada en estrategia, sostiene desde hace tiempo que pequeñas mejoras en retención pueden producir aumentos significativos en rentabilidad, debido al valor acumulado de los clientes recurrentes. La lógica es conocida, aunque muchas veces subestimada: crecer no siempre depende de sumar más gente, sino de perder menos.

McKinsey, por su parte, señaló en diversos trabajos sobre personalización que las marcas que logran usar mejor sus datos para ofrecer experiencias relevantes pueden mejorar ingresos y retorno de inversión comercial. La conclusión de fondo es clara: cuando la comunicación entiende contexto, el negocio responde.

Sin embargo, entre saberlo y ejecutarlo hay una distancia importante. Muchas compañías todavía operan con una lógica de campaña aislada. Bases fragmentadas, segmentaciones básicas, automatizaciones mínimas y equipos que miden aperturas o clics sin conectar esos datos con comportamiento real.

En el mundo financiero eso tiene un costo adicional. Quien entra a un marketplace bancario, usa una billetera o responde a una propuesta comercial no está haciendo una compra cualquiera: está administrando dinero, evaluando cuotas, beneficios, timing y confianza institucional. Si la experiencia falla, la desconexión es inmediata.

Envolver las tarjetas de débito y crédito en papel aluminio: para qué sirve y por qué lo recomiendan (foto: archivo).

Cuando el engagement se vuelve negocio

Por eso sostengo que fidelizar en e-commerce financiero exige algo más sofisticado que enviar promociones. Requiere construir relevancia de manera consistente. Detectar momentos de interés, entender hábitos de consumo, reconocer frecuencia, anticipar necesidades y hablar con precisión.

El email marketing, muchas veces subestimado frente a canales más ruidosos, sigue siendo una herramienta muy potente cuando se lo trabaja con inteligencia. No por volumen, sino por capacidad de personalización, automatización y medición. Bien ejecutado, deja de ser un canal de difusión y pasa a ser un canal de relación.

Provincia Compras: del envío masivo al vínculo inteligente

Ese fue, precisamente, uno de los aprendizajes del trabajo que desarrollamos junto a Provincia Compras, el marketplace de Banco Provincia. El desafío inicial era transformar un canal tradicional en una experiencia de valor. Pasar de envíos masivos con baja segmentación a comunicaciones relevantes, alineadas con intereses, hábitos de compra y beneficios financieros de cada usuario.

La oportunidad no era menor. Provincia Compras opera sobre una combinación especialmente exigente: comercio electrónico, propuesta financiera y una base amplia y heterogénea de usuarios. En ese contexto, hablarle igual a todos equivale, en la práctica, a no hablarle a nadie.

La estrategia que implementamos se apoyó en tres pilares. Primero, segmentación avanzada por actividad, historial de compras e intereses. Segundo, campañas estacionales y por categoría con beneficios adaptados a distintos perfiles. Tercero, automatizaciones orientadas a acompañar el recorrido del usuario, incluyendo flujos de recuperación de carrito.

Detrás de esas decisiones hay una convicción: el engagement no se fuerza, se merece. Y para merecerlo hay que llegar con el mensaje correcto, en el momento correcto, con una propuesta que tenga sentido para esa persona.

Los resultados acompañaron. La tasa de apertura se sostuvo en torno al 25%, más de 420.000 usuarios interactuaron con enlaces y promociones dentro del correo y el canal consolidó un nivel de engagement consistente. Pero incluso estos números cuentan solo una parte de la historia.

Lo más valioso fue otra cosa: convertir un canal transaccional en una instancia de vínculo. Que cada contacto dejara de sentirse como una interrupción y empezara a funcionar como una ayuda, una oportunidad o una propuesta relevante.

Ese cambio de enfoque vale para cualquier organización que hoy venda digitalmente, y especialmente para las vinculadas a servicios financieros. El usuario ya no compara solo productos: compara experiencias. Evalúa facilidad, personalización, confianza y pertinencia en cada interacción.

También cambió la economía del crecimiento. En un escenario donde captar usuarios es más caro, retener se vuelve más rentable. Donde la oferta es abundante, ser recordado importa más que ser visible una sola vez. Y donde la atención dura segundos, la relevancia es más que una ventaja: es una condición básica.

Creo que muchas empresas todavía persiguen métricas de corto plazo mientras descuidan activos más profundos: recurrencia, preferencia, lifetime value, afinidad de marca. Son variables menos vistosas, pero mucho más sólidas.

El futuro del e-commerce financiero no se va a definir solo por quién tenga mejores tasas, más cuotas o campañas más agresivas. También se va a definir por quién logre construir relaciones inteligentes y sostenibles con sus usuarios.

Porque captar clientes abre una puerta. Fidelizarlos construye una compañía.